„Iadul” din lagărele rusești. Raport despre torturarea prizonierilor de război și a civililor ucraineni

În ianuarie 2025, activiștii pentru drepturile omului din Rusia au reușit o premieră sumbră: prima misiune de monitorizare în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă. Centrul Memorial pentru Drepturile Omului a publicat acum rezultatele, un raport zguduitor care detaliază tratamentul inuman aplicat prizonierilor de război și civililor ucraineni în facilitățile de detenție din Rusia și din teritoriile ocupate.

Bazat pe mărturiile supraviețuitorilor din lagărele rusești, documentul expune o rețea vastă de teroare, tortură sistematică și abuzuri care sfidează orice normă a dreptului internațional. Documentul a fost publicat de siteul independent Meduza.

Deși raportul se concentrează pe condițiile din 10 colonii penale și închisori rusești, inițiativa globală „Tribunalul pentru Putin” (T4P) estimează că există nu mai puțin de 280 de astfel de unități: 196 pe teritoriul Federației Ruse și 84 în Ucraina ocupată.

Mărturiile încep cu centrul de detenție din Olenivka (regiunea Donețk), unde prizonierii au fost întâmpinați cu un „coridor” de gardieni care îi loveau cu sălbăticie. Doi soldați ucraineni, eliberați ulterior prin schimb de prizonieri, au descris condiții medievale: lipsa apei potabile, geamuri sparte, dormit pe beton și tortură fizică și psihică.

Mâncarea era insuficientă, iar interogatoriile vizau în special soldații din Regimentul Azov, fiind însoțite de bătăi crunte și fracturarea degetelor pentru a smulge mărturisiri.

Transferați ulterior în Rusia, prizonierii au descoperit că teroarea este sistemică. În SIZO-2 din Ryazhsk (regiunea Ryazan), interogatoriile implicau un arsenal de groază: țevi PVC, ace introduse sub unghii, șocuri electrice și simularea înecului. Un prizonier a fost interogat de 35 de ori în două luni și jumătate.

În colonia IK-10 din Mordovia, deținuții erau atacați cu câini dresați să sfâșie carne vie, forțați să stea în picioare ore întregi și supuși electrocutării inclusiv în zonele genitale. Unul dintre medicii închisorii, poreclit „Doctor Evil”, trata orice problemă medicală cu șocuri electrice.

Raportul evidențiază brutalitatea extremă din SIZO-2 Taganrog și SIZO-3 Kizel (Perm). La Taganrog, un cetățean polonez capturat din greșeală a fost bătut până la moarte în iunie 2022. La Kizel, supranumit „al doilea Taganrog”, condițiile sunt descrise ca fiind și mai dure.

Jurnalista ucraineană Viktoria Roshchyna și fostul primar din Dniprorudne, Yevhen Matveyev, au murit în această închisoare în a doua jumătate a anului 2024, victime ale torturii și privațiunilor extreme. Prizonierii de aici erau ținuți în frig, cu ferestrele deschise iarna, bătuți constant și privați de apă.

Aceste dezvăluiri nu sunt doar statistici, ci dovezi ale unei politici de stat deliberate de dezumanizare și exterminare lentă a prizonierilor ucraineni, o încălcare flagrantă a Convențiilor de la Geneva care necesită o reacție fermă din partea comunității internaționale, scrie Meduza.