Statele Unite iau în calcul sancțiuni istorice împotriva CPI

Un oficial al administrației americane a declarat pentru Reuters că Washingtonul cere ca ICC să își modifice documentul fondator — Statutul de la Roma — astfel încât să fie prevăzut explicit că instanța nu îl poate investiga pe președintele Trump și alți oficiali de rang înalt din SUA.

Oficialul a avertizat că, dacă ICC nu va acționa conform acestor cereri — care includ și încetarea investigațiilor asupra liderilor israelieni pentru presupuse crime de război în Gaza și închiderea formală a anchetei privind acțiunile trupelor americane în Afganistan — Washingtonul ar putea extinde sancțiunile, inclusiv să le aplice instituției ca întreg.

Conform oficialului american, există „o preocupare în creștere … că în 2029 ICC se va orienta spre președinte, spre vicepreședinte, spre secretarul de război și alții, și va urmări procese împotriva lor”.

Aceasta, susține oficialul, este inacceptabilă:

„Acest lucru este inacceptabil și nu vom permite să se întâmple.”

Și potrivit comunicatului ICC, orice modificare a Statutului de la Roma este prerogativa statelor membre. Astfel de amendamente ar necesita aprobarea a două treimi dintre statele părți, ceea ce ar face un proces politic și diplomatic complicat și de durată.

Sancțiunile îndreptate împotriva întregii instituții ar putea afecta funcționarea sa zilnică — de la plăți pentru personal, la accesul la conturi bancare sau software uzual pentru birouri.

ICC este un tribunal internațional permanent cu 125 de state membre, dar printre excepții se află SUA, China și Rusia.

Statutul său prevede că poate judeca indivizi — inclusiv șefi de stat — pentru crime de război sau crime împotriva umanității, dacă faptele au avut loc pe teritoriul unui stat parte.

Recent, ICC a emis mandate de arestare pentru lideri israelieni — între care prim-ministrul Benjamin Netanyahu și fostul șef al apărării, Yoav Gallant — pentru presupuse crime de război în contextul conflictului din Gaza.

De asemenea, în martie 2020 Parchetul ICC a deschis o anchetă referitoare la acțiunile trupelor americane în Afganistan; deși din 2021 ancheta a fost deprioritizată, nu a fost închisă oficial.

Anterior, administrația Trump impusese sancțiuni asupra a nouă oficiali ai ICC, printre judecători și procurori, ca răspuns la aceste investigații. Până acum nu fusese luată în calcul sancționarea întregii instituții.

Oficialul american a afirmat că cererile și amenințările au fost transmise membrilor ICC — inclusiv unor aliați ai SUA — și chiar instanței însăși.

Din partea ICC, unitatea de presă a confirmat că amendamentele la Statut sunt prerogativa statelor membre, fără a comenta dacă SUA a cerut imunitate de urmărire penală pentru Trump sau alți oficiali.

Schimbarea Statutului de la Roma pentru a exclude jurisdicția ICC asupra unor persoane precis — cum sunt liderii statelor care nu sunt parte la tratat — ar reprezenta o modificare fundamentală, ce necesită majorități largi și riscă să slăbească prerogativele curții.