SUA au desfășurat avioane de vânătoare lângă Venezuela. Tot mai aproape de o intervenție

SUA desfășoară avioane de vânătoare în Golful Venezuelei, cea mai apropiată de coastele țării desfășurare militară de până acum, pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele două state, potrivit unor rapoarte citate de Fox News.

Avioanele F/A-18 au fost observate pe Flightradar24 zburând timp de aproximativ 30 de minute deasupra apelor din nordul Venezuelei, a relatat Associated Press.

Un oficial american al Departamentului de Război, vorbind sub condiția anonimatului, a descris scurta misiune drept un „zbor de antrenament de rutină” conceput pentru a demonstra raza de acțiune operațională a aeronavei.

Oficialul nu a dezvăluit nici dacă avioanele erau înarmate, dar a subliniat că operațiunea a rămas în întregime în spațiul aerian internațional.

Zborul dublu de marți vine în urma unor luni de activitate militară americană intensificată în regiune.

Deși SUA au zburat anterior cu bombardiere B-52 Stratofortress și B-1 Lancer de-a lungul coastei Venezuelei, aceste aeronave nu păreau să se apropie la fel de mult ca avioanele F/A-18 de marți.

Creșterea activității în regiune a început după atacurile americane asupra presupuselor nave de contrabandă cu droguri, atât în ​​Marea Caraibelor, cât și în Pacificul de Est.

Primul atac militar american raportat asupra unei nave care ar fi plecat din Venezuela transportând droguri a avut loc în septembrie.

Administrația Trump a declarat că operațiunile au fost esențiale pentru combaterea traficului ilicit de droguri, deși dictatorul comunist din Venezuela, Nicolás Maduro, continuă să nege implicarea în traficul de narcotice.

Tensiunile din jurul spațiului aerian venezuelean au escaladat în noiembrie, după ce președintele Trump a instruit companiile aeriene să trateze regiunea ca fiind efectiv închisă, în conformitate cu avertismentele FAA către transportatorii civili.

Contraamiralul în retragere Mark Montgomery, director senior la Centrul pentru Inovație Cibernetică și Tehnologică al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, a declarat că cea mai semnificativă amenințare militară la adresa Venezuelei provine din propriile sisteme aeronavale.

El a spus că acestea includ avioane de vânătoare, nave de suprafață cu număr limitat de unități și rachete sol-aer de fabricație rusească.

„În mod rezonabil, în prima sau două zile ale unui plan de campanie, putem elimina amenințarea aeriană și maritimă la adresa forțelor americane”, a spus Montgomery.

Iar Isaias Medina, avocat internațional și fost diplomat venezuelean, a mai spus că propriile capacități militare ale Venezuelei arată mai bine pe hârtie decât în ​​realitate.