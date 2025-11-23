Donald Trump, atac la Joe Biden: Neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit

Donald Trump, președintele SUA, a lansat un atac furibund la adresa fostului lider de la Casa Albă, Joe Biden. Pe care l-a acuzat, într-un mesaj ce a fost postat pe truthsocial.com că a ajutat Ucraina, în vreme de război, fără să ceară nimic în schimb. Trump a spus despre predecesorul său că este un „neisprăvit”.

„SUA continuă să vândă cantităţi masive de arme NATO pentru a le distribui Ucrainei (Joe neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit, inclusiv mari sume de bani!)”, a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua socială.

Președintele SUA s-a plâns că s-a trezit pe cap cu o mare problemă, un război în urma căruia nimeni nu câștigă nimic. Și i-a acuzat pe ucraineni că au fost nerecunoscători pentru toate resursele pe care le-au primit de la americani.

„Am moştenit un război care nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc, perdant pentru toată lumea. Responsabilii ucraineni nu şi-au exprimat nicio recunoştinţă pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia”, și-a continuat Trump tirada.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urma să se întâlnească, azi, la Geneva, în Elveția, cu o delegaţie ucraineană, cu scopul de a determina progresul planului lui Donald Trump pentru Ucraina.

Administraţia americană prezintă acum drept un cadru pentru negocieri acest plan al lui Trump în 28 de puncte, care vizează să pună capăt conflictului provocat de aproape patru ani de invazia rusă, dar care este văzut cu îngrijorare la Kiev şi Bruxelles.

Donald Trump, liderul de la Casa Albă, a făcut o precizare foarte importantă, sâmbătă, în privința acordului de pace propus de SUA. Nu este vorba despre o formă finală și mai e loc de discuții, a transmis președintele.

Președintele a făcut acest anunț după ce oficialii din Ucraina şi aliaţii săi din Europa au concluzionat că planul de pace propus de Trump poate fi o bază pentru discuţii, însă necesită eforturi suplimentare.