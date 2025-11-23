Șapte detalii mai puțin cunoscute despre filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Ce știm până acum despre partea a doua

Lansat în 2006, Diavolul se îmbracă de la Prada a devenit rapid una dintre comediile dramatice definitorii ale anilor 2000, cucerind publicul prin umorul fin și atmosfera sofisticată din culisele industriei de modă, dominate de impunătoarea Miranda Priestly. La aproape douăzeci de ani de la apariție, filmul rămâne la fel de apreciat, iar acum proiectul continuării a fost confirmat, cu distribuția originală pregătită să revină pe marele ecran. Până când sequel-ul va prinde contur, îți prezentăm șapte detalii mai puțin cunoscute despre filmul de atunci și ce informații există în acest moment despre partea a doua.

Producătoarea Wendy Finerman a demonstrat un instinct remarcabil atunci când a obținut drepturile de adaptare ale romanului The Devil Wears Prada încă înainte ca manuscrisul să fie finalizat sau publicat. În 2003, studioul 20th Century Fox – prin compania condusă de Finerman – a achiziționat drepturile pe baza unei versiuni nefinalizate a cărții, cu mult timp înainte ca volumul să ajungă în librării.

Alegerea s-a dovedit excelentă: romanul semnat de Lauren Weisberger a ajuns rapid bestseller, iar versiunea cinematografică s-a transformat într-un succes uriaș. Wendy Finerman nu era însă la primul pariu câștigător – producătoarea era deja renumită pentru intuiția ei, fiind cea care a realizat și Forrest Gump, film recompensat cu Oscar.

Deși Wendy Finerman avea deja drepturile de ecranizare, proiectul a rămas blocat o vreme, până când a apărut o actriță suficient de puternică pentru a susține filmul. Fox 2000 a aprobat producția abia în momentul în care legendara Meryl Streep a acceptat rolul Mirandei Priestly.

Decizia a stârnit inițial mirare la Hollywood, întrucât Streep era celebră mai ales pentru partiturile dramatice, nu pentru comedii cu ritm alert. „Oamenii credeau că suntem nebuni… N-a fost amuzantă o zi în viața ei!”, își amintește producătoarea Finerman despre reacțiile din industrie atunci când a fost anunțată distribuția, conform people.com.

Scepticii aveau însă să fie contraziși rapid: Meryl Streep a creat un personaj memorabil, oferind o interpretare impecabilă și demonstrând o versatilitate care a surprins pe toată lumea. Mai mult, succesul filmului i-a deschis apetitul pentru proiecte mai lejere, iar ulterior a acceptat roluri în producții de divertisment precum Mamma Mia! (2008), Julie & Julia (2009) sau It’s Complicated (2009), consolidându-și reputația de actriță capabilă să strălucească în orice registru.

Perfecționistă din fire, Meryl Streep a intrat atât de bine în pielea personajului încât inclusiv în pauzele de filmare se comporta ca atare. Anne Hathaway povestește că, în prima zi de filmare, Meryl i-a făcut un compliment discret, după care i-a șoptit cu un zâmbet abia schițat:

„Ăsta e ultimul lucru amabil pe care îl auzi de la mine”. Iar Streep s-a ținut de promisiune – pe tot parcursul filmărilor a păstrat atitudinea rece a Mirandei, evitând orice apropiere colegială. Această metodă de lucru a făcut-o chiar și pe Streep să se simtă „mizerabilă” uneori, după cum avea să recunoască, însă a contribuit decisiv la autenticitatea rolului.

Emily Blunt își amintește că prezența lui Streep era „terifiantă” în acea perioadă, lucru care a ajutat enorm dinamica dintre Miranda și asistentele sale. În afara platoului, însă, relațiile dintre Meryl și restul echipei au rămas excelente – fapt confirmat de reuniunile lor de mai târziu, pline de afecțiune și nostalgie.

Astăzi, multe producții de mare calibru își realizează cea mai mare parte a încasărilor chiar în weekendul premierei, după care interesul publicului se diminuează rapid. Diavolul se îmbracă de la Prada a urmat însă un parcurs complet diferit. Lansat în SUA la sfârșitul lunii iunie 2006, filmul a avut o evoluție constantă în box-office, rămânând în cinematografe până la jumătatea lui decembrie, potrivit boxofficemojo.com. Practic, pelicula a rezistat aproape șase luni pe marile ecrane — o performanță rară, susținută în principal de recomandările bune din partea publicului.

Abia în decembrie 2006, odată cu apropierea sezonului de sărbători, producția a fost disponibilă și pe DVD, după o jumătate de an în care a continuat să atragă spectatori în săli. Această popularitate constantă subliniază impactul cultural al filmului, care a reușit să cucerească mult mai mult decât comunitatea pasionată de modă.

Cu un buget de aproximativ 35 de milioane de dolari, Diavolul se îmbracă de la Prada a generat încasări de peste 326 de milioane de dolari la nivel mondial – aproape de zece ori suma investită. La momentul lansării (2006–2007), filmul a reprezentat cel mai mare succes de box-office din cariera atât a lui Meryl Streep, cât și a lui Anne Hathaway, aflată atunci la început de drum. Și Emily Blunt, alături de experimentatul Stanley Tucci, au bifat noi recorduri financiare personale datorită acestei producții, devenită un adevărat fenomen internațional.

Desigur, anii următori aveau să aducă proiecte și mai mari pentru fiecare (Meryl a depășit recordul cu Mamma Mia! în 2008, Hathaway cu Alice in Wonderland în 2010, Blunt cu Edge of Tomorrow în 2014, iar Tucci intrând și el în universul Marvel cu Captain America: The First Avenger în 2011). Totuși, Diavolul se îmbracă de la Prada rămâne filmul care a demonstrat puterea de atracție a acestor actori și i-a propulsat la un nou nivel de popularitate.

Încă de la început, mulți au intuit că celebra Miranda Priestly are ca sursă de inspirație pe Anna Wintour, influentul redactor-șef al revistei Vogue. Autoarea romanului, Lauren Weisberger, fusese în tinerețe asistenta personală a Annei, astfel că asemănările păreau greu de ignorat. Deși acest lucru nu a fost confirmat oficial, în lumea modei „toată lumea știa”. Wintour, la rândul ei, a privit proiectul cu o bună doză de scepticism: numeroși designeri și oameni importanți din industrie au refuzat să apară în film de teamă să nu intre în dizgrația ei. Cu toate acestea, Anna a dat dovadă de autoironie – a venit la premiera din New York îmbrăcată (bineînțeles) în Prada, fără să știe exact ce fel de portret urma să îi fie conturat pe ecran.

După vizionare, se spune că ar fi comentat, cu sarcasm, că pelicula „ar trebui lansată direct pe DVD”, semn că nu era deloc impresionată. Câteva luni mai târziu însă, tonul s-a schimbat. Într-un interviu televizat acordat chiar în ziua lansării DVD-ului, Wintour a afirmat că filmul este „foarte distractiv” și a apreciat interpretarea „hotărâtă” a lui Meryl Streep în rolul redactorului-șef autoritar.

„Tot ce face moda interesantă e minunat pentru industria noastră”, a spus ea, recunoscând în final că filmul a fost o satiră corectă la adresa lumii revistelor de modă. Cât despre Lauren Weisberger, Anna Wintour a rămas impasibilă: a susținut că nici măcar nu își amintește de fosta asistentă.

„Cine? Nu-mi aduc aminte de acea fată…”, ar fi spus atunci când a aflat despre carte, părând să minimalizeze complet rolul tinerei în redacție. Oricare ar fi adevărul, Diavolul se îmbracă de la Prada a contribuit decisiv la mitologia publică a Annei Wintour – imaginea de „șefă imposibilă” a devenit și mai puternic asociată cu numele ei.

Având acțiunea plasată în universul revistelor de modă, filmul a acordat o atenție deosebită vestimentației – și a intrat în istorie cu acest aspect. Renumita creatoare de costume Patricia Field (cunoscută pentru munca sa la Sex and the City) a colaborat cu mari designeri și a reușit să îmbrace personajele în ținute fabuloase, demne de podium. Deși multe piese vestimentare au fost împrumutate de la case de modă de top, costurile efective au depășit un milion de dolari pentru garderoba filmului.

La vremea aceea, Diavolul se îmbracă de la Prada devenea filmul cu cel mai costisitor buget de costume realizat vreodată – o performanță reflectată în fiecare cadru plin de stil. În rolul Mirandei, Meryl Streep a purtat creații Chanel, Prada, Dolce&Gabbana și ochelari de soare Gucci care i-au subliniat perfect atitudinea de ice queen. După încheierea filmărilor, în loc ca actorii sau echipa să-și dispute aceste ținute ca amintiri, Meryl Streep a venit cu o idee mai bună: hainele au fost scoase la licitație în scop caritabil.

Astfel, s-au strâns fonduri substanțiale pentru cauze precum cercetarea împotriva cancerului de sân, organizația Dress for Success și Equality Now, spre încântarea producătorilor și a întregii echipe. Desigur, un mic suvenir tot și-a găsit loc în viața unei vedete: Meryl Streep și-a păstrat celebra pereche de ochelari de soare ai Mirandei. Acest accesoriu iconic și-a făcut apariția din nou pe marele ecran în 2008, când Streep l-a purtat într-o scenă din musicalul Mamma Mia! (numărul oniric „Money, Money, Money”, în care personajul ei se visează milionară pe un iaht).

Vestea excelentă pentru fanii francizei este că The Devil Wears Prada 2 nu mai reprezintă de mult doar o dorință, ci un proiect aflat deja în producție. Studiourile Disney – actualii proprietari ai 20th Century – au confirmat oficial realizarea continuării, iar filmările au început în vara lui 2025, potrivit vanityfair.com. Distribuția principală revine în formulă completă: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci își reiau rolurile iconice, tot sub coordonarea regizorului David Frankel. Scenariul poartă din nou semnătura Alinei Brosh McKenna și se inspiră parțial din romanul Revenge Wears Prada: The Devil Returns (2013) de Lauren Weisberger, continuarea literară a poveștii. Lansarea filmului este deja stabilită pentru 1 mai 2026 – exact la două decenii de la debutul primei pelicule, un detaliu care trădează intenția studiourilor de a miza pe nostalgia publicului.

Din informațiile dezvăluite până acum, acțiunea sequel-ului mută personajele într-un context actualizat, adaptat erei digitale. Miranda Priestly se vede pusă în fața declinului presei tipărite și încearcă să mențină relevanța imperiului său editorial într-o lume dominată de online. Într-o ironie perfectă, va fi nevoită să ceară sprijinul fostei sale asistente, Emily Charlton (interpretată de Emily Blunt).

Între timp, Emily a urcat spectaculos în ierarhiile lumii modei și a ajuns un executiv de top într-un conglomerat de lux de tipul LVMH sau Kering, cu responsabilitatea unor bugete uriașe de publicitate – exact resursa de care Runway are nevoie pentru a supraviețui. Practic, cele două ajung în situația de a colabora sau de a se confrunta, în funcție de interese, ceea ce promite tensiune, umor și replici memorabile. Surse din interior sugerează că Emily nu a uitat complet experiențele amare trăite sub comanda Mirandei și că ar putea avea propriile planuri ascunse, poate chiar o revanșă, detaliu care anunță un conflict savuros.

Un nume important care se alătură distribuției noului film este Kenneth Branagh, acesta urmând să îl interpreteze pe noul soț al Mirandei Priestly. Dacă în prima peliculă Miranda se afla în pragul unui divorț (celebra replică despre „Another divorce… The Dragon Lady… drives away another Mr. Priestly”), de această dată o găsim recăsătorită, iar Branagh va da viață acestui Mr. Priestly, probabil nu fără a trece prin stilul exigent al Mirandei. De altfel, și Tracie Thoms (prietena lui Andy în filmul original), precum și Tibor Feldman (șeful trustului Elias-Clark) revin în rolurile lor inițiale.

Distribuția este completată de o serie de nume noi – Simone Ashley (cunoscută din Bridgerton), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet și Rachel Bloom –, semn că The Devil Wears Prada 2 mizează pe o combinație interesantă între vechi și nou. Un detaliu care i-a amuzat pe fani: Nate, iubitul bucătar al lui Andy din prima peliculă (interpretat de Adrian Grenier), nu se mai întoarce în poveste.

În ansamblu, The Devil Wears Prada 2 se anunță o reîntâlnire plină de nostalgie cu personajele îndrăgite, dar și o reflecție asupra transformărilor din moda și media ultimelor două decenii. Avându-i din nou la cârmă pe producătoarea Wendy Finerman și pe echipa creativă originală, așteptările sunt ridicate. Dacă primul film ironiza cu umor lumea revistelor glossy din anii 2000, continuarea are ocazia să exploreze modul în care aceasta s-a schimbat în era Instagram, a influencerilor și a marketingului de lux.