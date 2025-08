Social Ultimul sezon „And Just Like That”. Cum se încheie serialul ce continuă „Sex and the City”







Finalul serialului „And Just Like That” a fost anunțat oficial, stârnind emoții puternice în rândul fanilor continuării mult iubite a „Sex and the City”. Creatorul Michael Patrick King a confirmat că sezonul 3 va fi ultimul, iar actrița Sarah Jessica Parker, care interpretează rolul emblematic al lui Carrie Bradshaw, a transmis un mesaj emoționant de rămas bun, subliniind importanța acestui personaj în cariera sa.

Decizia de a încheia serialul „And Just Like That” a fost făcută publică de Michael Patrick King, creatorul show-ului difuzat pe platforma HBO Max. În cadrul unui interviu recent, King a explicat că, în timp ce scria ultimul episod al sezonului 3, a realizat că acesta este momentul potrivit pentru a pune punct poveștii. Serialul, care a readus pe ecrane trei dintre cele patru protagoniste originale din „Sex and the City”, a avut un impact considerabil încă de la lansare, captând atenția unei noi generații și stârnind nostalgii în rândul celor care au urmărit cu sufletul la gură aventurile din New York.

Sarah Jessica Parker, actrița care a interpretat-o pe Carrie Bradshaw timp de 27 de ani, a postat pe Instagram un mesaj profund emoționant. „Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele profesionale timp de 27 de ani. Cred că am iubit-o cel mai mult dintre toate”, a scris Parker, exprimând recunoștința și dragostea pentru acest personaj care i-a marcat cariera. Mesajul său a fost primit cu entuziasm și nostalgie de fanii din întreaga lume, mulți dintre ei apreciind sinceritatea și căldura cu care actrița și-a luat rămas bun.

Pe lângă Sarah Jessica Parker, și alte actrițe din distribuția principală au reacționat la vestea finalului serialului. Kristin Davis, care o interpretează pe Charlotte York Goldenblatt, a mărturisit că este „profund tristă” că povestea lor se apropie de sfârșit. „Iubesc întreaga noastră distribuție și echipa frumoasă care a muncit cu dragoste și dedicare pentru a aduce acest serial în viață”, a adăugat ea, mulțumindu-le fanilor pentru susținerea constantă.

Cynthia Nixon, cunoscută pentru rolul Mirandei Hobbes, și-a exprimat și ea regretul că „plimbarea sălbatică și frumoasă” se termină curând, dar a și promis surprize pentru ultimele episoade. Aceasta a făcut apel la public să nu rateze ultimele episoade, care vor încheia povestea cu nota specifică și plină de farmec a serialului.

Ultimul episod al sezonului 3 va fi difuzat pe 14 august, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se vor încheia poveștile celor trei protagoniste. Este de remarcat că Kim Cattrall, care a dat viață personajului Samantha Jones în „Sex and the City”, nu s-a întors în distribuția serialului „And Just Like That”, fapt care a fost un subiect de discuție în comunitatea fanilor.

Finalul serialului „And Just Like That” marchează nu doar o etapă în povestea personajelor, ci și o încheiere importantă pentru un fenomen cultural ce a influențat generații întregi. Continuarea „Sex and the City” a reușit să aducă în prim-plan teme actuale, precum schimbările de viață ale femeilor de vârstă mijlocie, relațiile și prieteniile într-un context urban modern.

Finalul sezonului 3 poate avea implicații și asupra industriei de divertisment, demonstrând că povestirile care au un impact cultural puternic pot fi reinventate și adaptate cu succes pentru audiențe diverse. Pe plan regional și global, serialul a fost un punct de referință în popularizarea serialelor care explorează viața femeilor independente, iar acum se pregătește să lase loc unor noi proiecte ce pot prelua acest spirit inovator.

Încheierea serialului „And Just Like That” reprezintă un moment de reflecție pentru fanii și echipa implicată, marcând o etapă importantă în evoluția poveștilor televizate despre femei și prietenie. Această decizie va rămâne un punct de referință în cultura pop, iar anticiparea pentru ultimele episoade subliniază încă o dată puterea emoțională și relevanța unui personaj iconic precum Carrie Bradshaw, potrivit news.ro.