Monden Filme și seriale noi pe Netflix în iulie. Producțiile cu care platforma online vrea să dea marile lovituri







Luna iulie aduce o explozie de noutăți cinematografice pe Netflix, perfect sincronizate cu vacanța de vară și serile călduroase petrecute în fața ecranului.

Premierele verii pe Netflix

Platforma de streaming lansează o serie de producții mult așteptate, de la continuări ale unor titluri celebre, la seriale romantice, comedii originale și thrillere captivante.

Printre cele mai anticipate lansări se numără The Old Guard 2 (2 iulie), cu Charlize Theron în fruntea unei echipe de luptători nemuritori, și The Sandman: Sezonul 2 (3 iulie), care readuce în prim-plan lupta lui Morfeu pentru menținerea echilibrului între lumi.

De asemenea, pe 25 iulie, revine Adam Sandler în Happy Gilmore 2, o continuare plină de umor, cu apariții surpriză din lumea muzicii.

Comedii, povești de dragoste și reality-show-uri pentru toate gusturile

Netflix completează oferta de vară cu producții comice și romantice care se anunță savuroase. Too Much (10 iulie), semnat de Lena Dunham, urmărește o americancă relocată în Londra, prinsă într-o poveste de dragoste neașteptată.

Tyler Perry’s Madea’s Destination Wedding (11 iulie) aduce celebra Madea în mijlocul unei nunți haotice în Bahamas, iar Leanne un sitcom inspirat din viața reală a comediantei Leanne Morgan explorează cu umor viața unei femei proaspăt divorțate.

Pentru pasionații de reality-show-uri muzicale, Building the Band (9 iulie) propune o competiție originală în care vocea este singurul criteriu – participanții nu se văd între ei, fiind judecați exclusiv după talentul vocal.

Suspans, mister și aventuri pe muchie de cuțit

Cei în căutare de adrenalină vor avea parte de opțiuni intense. Untamed (17 iulie) plasează acțiunea în sălbăticia parcului Yosemite, unde un agent federal investighează dispariții stranii, iar Brick (10 iulie) oferă un scenariu psihologic în care locatarii unei clădiri izolate se trezesc captivi în spatele unui zid apărut inexplicabil.

Comedia polițistă olandeză Almost Cops (11 iulie) aduce în prim-plan un fost detectiv și un agent comunitar puși față în față cu o misiune improbabilă.

În aceeași notă, Almost Family (18 iulie) explorează tensiunile dintre două familii forțate să conviețuiască într-un peisaj montan de poveste. Tot pe 18 iulie, Wall to Wall promite un thriller domestic plin de mister, în care un apartament aparent banal ascunde o rețea de tuneluri și o poveste întunecată.