Serialul de succes despre crima organizată vine cu sezonul doi. Unde puteți viziona Imperiul Mafiei

Serialul de succes despre crima organizată, realizat de Guy Ritchie, Imperiul Mafiei, va avea un sezon doi. Pe cale să se transforme într-unul dintre cele mai apreciate seriale, această producție îl are ca protagonist pe Pierce Brosnan.

Serialul „Imperiul Mafiei”, pe SkyShowtime

SkyShowtime, platforma de streaming, a anunțat oficial că va produce al doilea sezon al serialului Imperiul Mafiei, sub îndrumarea lui Guy Ritchie ca regizor.

Producția, care explorează universul întunecat al crimei organizate, se pregătește să încheie primul sezon pe 4 august, când va fi disponibil integral cu toate cele zece episoade.

Cu o distribuție de top, care îi reunește pe Tom Hardy (Venom: The Last Dance), Pierce Brosnan (Die Another Day) și Helen Mirren (The Queen, 1923), serialul a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate titluri de pe platformă la nivel global.

Imperiul Mafiei spune povestea rivalității dintre două clanuri mafiote, într-o confruntare care riscă să destabilizeze structuri de putere și să provoace haos în viețile celor implicați. Din distribuție fac parte și actori consacrați precum Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas) și Jasmine Jobson (Top Boy).

Distribuție pe măsură într-un scenariu de exceptie

Scenariul este semnat de Ronan Bennett, cunoscut pentru munca sa la Top Boy, iar printre producătorii executivi se numără nume sonore din industrie, precum David C. Glasser, Jez Butterworth (Ford v Ferrari, Spectre) și însuși Guy Ritchie.

Acest serial este al doilea proiect de televiziune de mare succes pentru Butterworth, după The Agency, care se găsește tot pe SkyShowtime.

Serialul este realizat în parteneriat cu MTV Entertainment Studios și 101 Studios, fiind distribuit la nivel internațional de Paramount Global Content Distribution și a fost solicitat de Paramount+.

SkyShowtime este accesibil publicului prin aplicații dedicate pentru iOS, Android, Apple TV, Android TV, televizoare inteligente LG și Samsung, precum și prin parteneri locali sau direct de pe site-ul oficial al platformei.