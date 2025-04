Monden Producţia următorului film James Bond a început. Va fi o colaborare incredibilă







Producţia următorului film James Bond a început la Londra, a anunţat, miercuri, Amazon MGM, care deţine acum drepturile asupra aventurilor celebrului spion britanic. Șeful producției a declarat că Amazon s-a angajat să onoreze moștenirea lui Bond, un personaj emblematic.

Producţia următorului film James Bond a început

„Ne-am angajat să onorăm moştenirea acestui personaj emblematic, aducând în acelaşi timp publicului din întreaga lume o poveste nouă, originală şi exotică”, au declarat Courtenay Valenti, şeful producţiei de filme la Amazon MGM, şi Sue Kroll, şefa strategiei de marketing a studioului.

Noii producători ai saga, David Heyman („Harry Potter”, „Paddington”) şi Amy Pascal („Spider-Man”), care sunt ocupaţi cu pregătirea următorului film, nu au putut ajunge la prezentare. Ei au fost numiţi după plecarea, în februarie anul trecut, a producătorilor istorici ai francizei, Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson.

Deja s-au făcut pregătiri la Londra

„Amândoi sunt la Londra la muncă şi nu au putut veni în seara asta”, au declarat Courtenay Valenti şi Sue Kroll. „Dar am vrut să le mulţumim pentru că ştim că va fi o colaborare incredibilă”.

Încă nu se știe cine îl va regiza sau interpreta pe James Bond. La jumătatea lunii martie, podcastul specializat The Town a menţionat un zvon referitor la Alfonso Cuaron, regizorul filmelor „Gravity” şi „Sons of Man”.

Cine îl va interpreta pe James Bond

Regizorul mexican, care a lucrat deja cu David Heyman la „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” şi „Gravity”, s-ar fi întâlnit cu Amazon MGM pentru a semna Bond 26. Numele actorilor James Norton, Aaron Taylor-Johnson şi Theo James - toţi britanici - au fost luați în considerare.

Actorul Pierce Brosnan a declarat că trebuie ca următorul James Bond să fie britanic. „Sper că [Amazon] tratează munca şi personajul cu demnitate, imaginaţie şi respect”, a adăugat acesta. Bond a fost interpretat în trecut de doi actori nebritanici - australianul George Lazenby şi irlandezul Brosnan.