Pierce Brosnan revine în rolul de spion. Lungmetrajul ar putea avea legătură cu James Bond

Pierce Brosnan se pregătește să revină în lumea producțiilor de spionaj pentru a juca în „A Spy's Guide to Survival”, un nou film regizat de Simon Barry. Noul proiect al actorului ar putea avea legătură cu James Bond.

Pierce Brosnan revine în rolul de spion

Potrivit site-ului de specialitate Deadline, Brosnan, celebru pentru interpretarea sa din serialul popular „Remington Steele”, dar și din unele filme ale francizei „James Bond”, va interpreta în noul lungmetraj un spion retras și singuratic, care va ieși din conul său de umbră datorită unui vecin enigmatic.

Secretele celor doi vor fi dezvăluite în filmul care marchează debutul lui Simon Barry în regia de lungmetraj, un regizor cunoscut pentru munca sa la seriale precum Warrior Nun, Bad Blood și Van Helsing. Barry este și autorul scenariului pentru acest nou film.

Publicația The Hollywood Reporter anunță că filmul „A Spy's Guide to Survival” este produs de Passage Pictures, companie deținută de antreprenorul și producătorul Uri Singer.

Actorul l-a interpretat pe James Bond în patru filme

Pierce Brosnan a fost în pantofii agentului 007 în producțiile GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) şi Die Another Day (2002).

Scurta descriere a noului lungmetraj în care joacă actorul pare să exploreze posibilele aventuri ale personajului lui Brosnan, într-o variantă a ceea ce s-ar fi întâmplat cu James Bond după retragerea sa din activitate.

„Sunt recunoscător că am ocazia să lucrez alături de o persoană pe care o admir pentru măiestria, caracterul și umanitatea sa", a declarat Simon Barry, regizorul producției „A Spy's Guide to Survival”.

James Bond și noul actor care l-ar putea juca

Agentul 007, alias James Bond, și-ar putea schimba în curând numărul în 018. Acest număr ar reprezenta viața și norocul în iudaism - deoarece actorului evreu britanic Aaron Taylor-Johnson i s-ar fi oferit rolul emblematicului super spion.

Potrivit ziarului britanic The Sun, Taylor-Johnson, cunoscut pentru rolul său din seria Kick-Ass, a primit șansa de a-i lua locul lui Daniel Craig, care îl interpretează în prezent pe cel mai faimos agent fictiv al MI6.

Personajul Bond a fost creat de romancierul Ian Fleming și a fost portretizat pe ecran în zeci de filme timp de peste 60 de ani. Printre actorii anteriori ai lui James Bond se numără Sean Connery, Roger Moore și Pierce Brosnan.