Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat sâmbătă că Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022.

Raportul include 1.170 de victime în rândul forţelor ruse în ultima zi, potrivit datelor oficiale furnizate de autoritățile ucrainene.

Aceste cifre au fost publicate în contextul continuării conflictului în mai multe zone strategice din Ucraina și oferă o imagine a costurilor materiale și umane ale războiului.

Pe lângă pierderile umane, raportul Statului Major ucrainean menţionează pierderi semnificative de echipamente militare ruseşti.

Conform datelor, Rusia a pierdut 11.361 de tancuri, 23.607 vehicule blindate de luptă și 67.842 vehicule și rezervoare de combustibil.

De asemenea, au fost distruse 34.559 sisteme de artilerie și 1.547 sisteme de lansare multiplă de rachete.

Sistemele de apărare aeriană rusești au suferit pierderi, cu 2.248 de unități eliminate, iar forțele aeriene au raportat pierderi de 428 de avioane și 347 de elicoptere.

Conflictul a afectat și capacitatea Rusiei de a utiliza drone, cu 82.842 de drone distruse, potrivit raportului.

În ceea ce privește forțele navale, raportul menționează pierderea a 28 de nave și bărci, precum și a unui submarin. Aceste date reflectă amploarea pierderilor în rândul echipamentelor militare rusești, atât pe uscat, cât și în aer și apă.

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei continuă să monitorizeze și să raporteze evoluțiile conflictului zilnic.

În ultimele luni, luptele s-au concentrat în special în regiunile de est și sud ale Ucrainei, unde forțele ucrainene și cele rusești au desfășurat operațiuni militare intense.

Datele raportate de autoritățile ucrainene sunt utilizate pentru a evalua capacitatea militară a părților implicate și pentru a fundamenta deciziile strategice în desfășurarea operațiunilor pe teren.

Statul Major menționează în mod regulat pierderile zilnice și acumulările de echipamente și personal, oferind o perspectivă asupra evoluției războiului.

Pierderile masive de personal și echipamente militare au efecte directe asupra capacității operaționale a forțelor implicate.

Potrivit raportului, pierderile zilnice în rândul personalului militar rus variază, reflectând intensitatea confruntărilor. Această monitorizare continuă ajută autoritățile ucrainene să-și ajusteze planurile și să prioritizeze zonele strategice în care desfășoară operațiuni.

Numărul total al soldaților uciși sau răniți de la începutul conflictului rămâne unul dintre indicatorii principali utilizați pentru a evalua impactul războiului asupra forțelor implicate.

De asemenea, pierderile de echipamente militare, de la tancuri la drone și nave, oferă o imagine asupra capacității de război pe termen mediu și lung.