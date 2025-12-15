Noi dezvăluiri explozive ale revistei austriece Profil, publicate pe 12 decembrie, arată cum Jan Marsalek, fostul director fugar al companiei Wirecard, a orchestrat o operațiune complexă de influență coordonată de serviciile secrete rusești, FSB. Scopul campaniei a fost discreditarea Ucrainei în țările vorbitoare de limbă germană prin plasarea de propagandă falsă pe străzile din Viena.

Potrivit jurnalelor de chat examinate de jurnaliștii austrieci, Marsalek a supervizat o campanie de dezinformare de tip „false flag/steag fals”, folosind graffiti și abțibilduri care păreau a fi create de activiști pro-ucraineni, dar care conțineau simboluri neo-naziste menite să stârnească indignarea publicului european.

În prezent, Marsalek nu este doar un infractor financiar care se ascunde de justiție, ci a devenit un coordonator activ al operațiunilor de spionaj și război hibrid ale Kremlinului pe teritoriul Europei. Investigațiile serviciilor occidentale, inclusiv cele recente din Austria și Marea Britanie, l-au identificat drept „creierul” din spatele unor rețele de agenți care desfășoară campanii de dezinformare.

Discuțiile interceptate între Marsalek și asociatul său, Orlin Roussev, dezvăluie planul de a lansa o rețea de site-uri web care să se prezinte drept ramuri europene ale unității ucrainene Azov. Domeniile vizate includeau „WeAreAzov.eu”, „NousSommesAzov.fr” și „WirSindAzov.de”.

Pentru a amplifica impactul online, grupul a organizat campanii stradale coordonate. Profil notează că membrii grupului au distribuit fotografii cu abțibilduri galbene care afișau simbolul „Wolfsangel” (folosit istoric de naziști și asociat unor facțiuni de extremă dreapta), plasate în zona Kaiserstraße din Viena. Mesajele erau concepute să inflameze atitudinile împotriva refugiaților și cauzei ucrainene, ascundând în același timp implicarea Moscovei.

Investigația scoate la iveală detaliile logistice ale operațiunii. Grupul ar fi plătit aproximativ mii de dolari pentru designul materialelor și pentru producția propriu-zisă. Unul dintre mesajele citate de Profil menționează o cantitate impresionantă de materiale: aproximativ 160 de kilograme de abțibilduri, înainte de tăiere și ambalare.

O femeie de origine bulgară, identificată drept Tsveti D., a fost responsabilă cu fotografierea materialelor plasate în Viena. După reținerea sa, aceasta a recunoscut implicarea în fața autorităților, susținând însă că nu știa că acționează în interesul Rusiei.

Aceste noi informații se bazează pe o anchetă a serviciilor de informații interne din Austria, anunțată inițial în martie 2025, după arestarea suspectei din Bulgaria. Autoritățile au descoperit atunci dovezi ale unei celule înființate la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022.

Activitatea din Viena este direct legată de o rețea mai vastă coordonată de Marsalek, care a fost deja ținta justiției britanice. În mai 2025, șase cetățeni bulgari au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie pentru activități de spionaj, anchetatorii stabilind că aceștia comunicau digital, în mod regulat, cu Jan Marsalek.

Această operațiune confirmă temerile experților occidentali privind tacticile hibride ale Kremlinului, care utilizează actori non-statali și fugari internaționali pentru a semăna discordie în societățile europene.

Jan Marsalek, fostul director operațional al procesatorului de plăți german Wirecard, a devenit unul dintre cei mai căutați fugari la nivel global după colapsul răsunător al companiei din 2020, provocat de o fraudă contabilă de 1,9 miliarde de euro.

Deși a fost prezentat inițial publicului drept un „copil minune” al sectorului tech, Marsalek a fugit din Germania imediat după dezvăluirea fraudei, refugiindu-se în Rusia prin Belarus. În prezent, locuiește în Rusia sub protecția FSB, folosind identități false, inclusiv pașapoarte pe numele „Alexander Nelidov” sau deghizat în preot ortodox.

Anchetele ulterioare au demonstrat că acesta ducea o viață dublă, cultivând de ani de zile relații strânse cu serviciile de informații rusești, care i-au asigurat extrădarea și protecția la Moscova sub identități false. Se pare că a fost recrutat de serviciile rusești (GRU/FSB) cu mult timp înainte de colapsul Wirecard, posibil încă din 2010.