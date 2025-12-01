Nicușor Dan: Avem dovezi că Rusia a dus, în ultimii zece ani, o campanie de dezinformare în România

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că există dovezi că alegerile prezidențiale anulate anul trecut au fost influențate „în mod nelegal”. „Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal”, a spus acesta, la recepția de Ziua Națională a României.

Președintele a afirmat că anularea alegerilor de anul trecut a creat „un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor”.

„Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa”, a declarat Nicușor Dan.

Cu toate acestea, el a adăugat că, în prezent, nu există „un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.

Potrivit președintelui, datorită statutului de stat membru al Uniunii Europene, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro.

„Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan a declarat că aproximativ cinci milioane de români au plecat din țară, „fie din cauza condițiilor materiale, fie pentru că s-au simțit nedreptățiți”.

„Dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș pentru România în măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei", a mai afirmat președintele.