Cine sunt candidații pentru alegerile legislative din Ungaria. Peter Magyar a publicat lista

Peter Magyar, principalul lider al opoziției ungare, a prezentat vineri lista aproape completă a celor 103 candidați direcți pentru alegerile legislative din aprilie, stabiliți printr-un vot online în două tururi, potrivit Deutsche Presse-Agentur.

Inițial limitat la membrii Partidului Tisza, votul pentru stabilirea candidaților a fost ulterior deschis tuturor alegătorilor eligibili din circumscripția relevantă. Peter Magyar a prezentat rezultatele în direct pe pagina sa de Facebook.

Data exactă a alegerilor legislative nu a fost anunțată încă, dar Constituția Ungariei prevede că acestea trebuie să aibă loc în luna aprilie. Lista include aproape toți cei 103 candidați direcți ai opoziției.

Peter Magyar, fost membru al Fidesz, a părăsit partidul în 2024, acuzând apropierea formațiunii de corupție. Noul său partid liberal-conservator Tisza a atras rapid un sprijin semnificativ. Sondajele recente arată că partidul Tisza îl devansează pe Fidesz cu șase până la zece puncte procentuale. Observatorii au observat că Viktor Orban conduce Ungaria într-o manieră parțial autoritară, obținând trei realegeri prin scrutinuri descrise ca fiind libere, dar incorecte.

În sistemul electoral maghiar, 106 dintre cele 199 de mandate sunt atribuite direct candidaților din circumscripțiile lor, iar restul sunt distribuite pe baza listelor de partid. Pentru a obține o majoritate, formațiunea lui Magyar ar trebui să câștige cel puțin 54 de circumscripții. În 2022, Fidesz a obținut 87 de mandate prin vot direct.

Viktor Orban a declarat că a ales personal cei 106 candidați direcți ai Fidesz, dezvăluind însă puține nume. În orașele mari, premierul a anunțat că va înlocui membrii vechi ai partidului cu candidați mai tineri pentru a reflecta schimbările demografice.

Candidații lui Magyar provin în mare parte din afara politicii, incluzând profesori, medici, antreprenori, sportivi și artiști. Printre nume se numără fostul șef al Statului Major, Romulusz Ruszin-Szendi, cântăreața de operă Andrea Rost și actorul Ervin Nagy, iar Magyar va candida într-un district din Budapesta.