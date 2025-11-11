Scutul financiar promis Ungariei, vestă de salvare pentru Viktor Orbán

Opoziția din Ungaria solicită explicații premierului Viktor Orbán după ce acesta a declarat că ar fi obținut din partea Donald Trump un pachet de susținere financiară pentru Budapesta.

În urma vizitei sale la Washington şi întâlnirii cu președintele american, Orbán a afirmat că Ungaria a semnat un „scut financiar” cu Washingtonul care ar asigura stabilitatea economică și bugetară a țării.

Această declarație a generat critici și întrebări din partea principalului partid de opoziție, care cere detalii privind natura exactă a înțelegerii.

La începutul lunii noiembrie 2025, Orbán s‑a deplasat la Washington pentru discuții cu preşedintele Trump.

Conform relatărilor, cei doi lideri au convenit asupra unei cooperări care include două elemente majore: o scutire temporală de sancţiuni americane pentru Ungaria în domeniul energiei ruse şi un contract de aproximativ 600 milioane USD pentru achiziţia de gaz natural lichefiat american.

În declaraţia sa, Orbán a afirmat:

„Am făcut, de asemenea, un acord cu preşedintele SUA privind un scut financiar. Dacă vor exista atacuri externe împotriva Ungariei sau sistemului său financiar, americanii şi‑au dat cuvântul că, în acest caz, vor apăra stabilitatea financiară a Ungariei.”

De asemenea, el a spus:

„Că Ungaria sau moneda sa ar putea fi atacate, sau că bugetul Ungariei ar putea ajunge într‑o situaţie dificilă, sau că economia ungară ar putea fi strangulată din perspectiva finanţării, acest lucru trebuie să fie uitat.”

Partidul de opoziţie condus de Péter Magyar a reacționat prompt şi dur la aceste declaraţii ale premierului. Magyar a postat pe rețelele sociale întrebări precum:

„De ce a fost necesar un asemenea ‘scut financiar’? Există o situaţie de aproape‑faliment de stat? Pe ce va cheltui Viktor Orbán trilioanele de forinți din împrumuturile americane? De ce îşi îndatorează concetăţenii în loc să aducă acasă cele 8 miliarde de forinţi în fonduri UE datorate ungurilor?”

În alt mesaj, Magyar a adăugat:

„De ce Orbán a negociat în secret un pachet uriaş de salvare?”

Opoziţia cere premierului să prezinte detaliile acordului, condiţiile sale, cuantumul exact şi implicaţiile pentru bugetul public.

Ungaria beneficiază în mod normal de finanţări semnificative din partea Uniunea Europeană, dar multe dintre acestea au fost suspendate din cauza îngrijorărilor privind statul de drept în ţară.

Pe de altă parte, Ungaria se află într‑o situaţie economică relativ stabilă, în comparaţie cu alte state care au apelat la pachete de urgenţă — prin urmare, importanţa şi funcţionarea exactă a aşa‑numitului „scut” rămân neclare.

Analistul citat de media afirmă că acordul de la Washington a determinat aprecierea monedei maghiare, forintul, la un nivel de maxim al ultimilor 18 luni.

Afirmarea existenţei unui scut financiar american pentru Ungaria poate avea multiple implicaţii:

din punct de vedere politic, oferă premierului Orbán un argument în campania electorală de anul viitor, în condiţiile în care conducerii sale îi este atribuită o potenţială înfrângere.

economic, creează aşteptări privind sprijin extern care ar putea schimba percepţia pieţelor şi investitorilor asupra riscurilor financiare ale Ungariei.

geopolitic, întăreşte legătura Budapestei cu Washingtonul, în contextul tensiunilor cu Bruxelles‑ul şi al priorităţilor Washingtonului în materie de energie şi influenţă în Europa Centrală.

Premierul Viktor Orbán a declarat că Ungaria a obţinut un „scut financiar” din partea Statelor Unite, dar nu a făcut publice detaliile tehnice ale înţelegerii.