Victoria lui Viktor Orban la Washington: Scutire temporară de sancțiuni, dar cu condiții dure

Premierul ungar Viktor Orban a obținut o scutire temporară de la sancțiunile americane pentru importurile energetice din Rusia, dar în schimb a semnat acorduri comerciale costisitoare cu Statele Unite. Analiza BBC arată că, dincolo de aparențele triumfale, Ungaria a plătit scump avantajele diplomatice.

La prima vedere, vizita lui Viktor Orban la Washington a părut o reușită deplină: premierul ungar a fost primit cu căldură, a primit laude și o scutire de la sancțiunile pentru importurile de petrol, gaze și energie nucleară din Rusia. Totuși, potrivit analizei BBC, în spatele acestei victorii diplomatice se află un acord comercial dur și costisitor, care obligă Ungaria la achiziții majore din SUA.

Scutirea anunțată cu fast de ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ca fiind „pe termen nelimitat”, este de fapt valabilă doar un an – după cum a precizat un oficial al Casei Albe pentru BBC. O perioadă care, deloc întâmplător, acoperă intervalul până la alegerile generale din Ungaria, programate în aprilie.

Donald Trump, aflat în plină campanie electorală în SUA, pare să fi dorit să-i ofere aliatului său un avantaj politic. În același timp, scutirea parțială coincide cu cererea Comisiei Europene adresată statelor membre de a opri complet importurile de energie din Rusia până în 2027, o condiție pe care Orban a evitat până acum să o accepte oficial.

Uniunea Europeană presează pentru înăsprirea sancțiunilor energetice, în timp ce Ungaria și Slovacia se opun vehement. În tăcere, însă, compania petrolieră maghiară MOL a modernizat rafinăriile de la Százhalombatta și Bratislava pentru a procesa țiței Brent, în locul celui rusesc, cu conținut ridicat de sulf. Astfel, argumentul premierului ungar, potrivit căruia țara sa „nu are alternativă” la petrolul rusesc, începe să se clatine.

Între invazia rusă din februarie 2022 și sfârșitul anului 2024, Ungaria și Slovacia au plătit împreună Rusiei aproximativ 13 miliarde de dolari pentru petrol. Chiar dacă derogarea oferită de SUA este limitată, ea oferă o gură de oxigen pentru gospodăriile maghiare, mai ales iarna aceasta. Orban le-a spus jurnaliștilor apropiați guvernului că, fără această scutire, facturile la energie „ar fi putut crește de până la trei ori în decembrie”.

Ungaria poate continua să importe gaz rusesc prin conducta TurkStream, care traversează Balcanii, și să plătească în valută forte – 185 de milioane de dolari doar în august – profitând de o lacună legislativă din Bulgaria. În contrapartidă, Budapesta a acceptat să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA în valoare de 600 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

Un alt punct major al negocierilor îl reprezintă energia nucleară. Ungaria va cumpăra bare de combustibil american pentru centrala Paks 1, la un cost de 114 milioane de dolari, în paralel cu cele furnizate de Rusia și Franța. În plus, Budapesta va achiziționa tehnologie americană pentru extinderea capacității de stocare a combustibilului uzat, pentru o sumă estimată între 100 și 200 de milioane de dolari.

Centrala Paks 1, construită în anii ’80 de Uniunea Sovietică, furnizează 40% din electricitatea țării. Proiectul Paks 2, planificat cu sprijinul Rosatom, este întârziat din cauza problemelor tehnice și de licențiere, dar ridicarea sancțiunilor nucleare ar putea grăbi reluarea sa.

Cea mai spectaculoasă componentă a înțelegerii: Budapesta s-a angajat să cumpere până la zece reactoare nucleare modulare mici din SUA, cu o valoare estimată între 10 și 20 de miliarde de dolari. Aceste unități vor asigura alimentarea uriașelor fabrici de baterii chinezești din Ungaria, un domeniu strategic pentru guvernul Orban.

Pe lângă acordurile energetice, se discută și un posibil swap valutar între băncile centrale ale SUA și Ungariei, similar cu cel recent încheiat între Washington și Buenos Aires. Mecanismul ar permite Budapestei să obțină dolari în caz de criză financiară, sporind stabilitatea sistemului bancar.

În esență, Ungaria a cumpărat gaze, energie nucleară și tehnologie americană în schimbul unei derogări temporare pentru importurile din Rusia. Nu a obținut însă ceea ce Viktor Orban spera cel mai mult: o promisiune fermă pentru un eventual summit Trump–Putin la Budapesta, menit să deschidă o cale diplomatică spre încheierea războiului din Ucraina. Criticii spun că Budapesta doar și-a schimbat dependența energetică – de la Moscova la Washington. Guvernul Orban insistă însă că este vorba de „diversificare”. Realitatea, notează BBC, e că Ungaria a cumpărat o fereastră de respiro de un an, una care ar putea costa mai mult decât pare.