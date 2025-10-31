International

Un grup media apropiat de Viktor Orban preia controlul asupra principalului tabloid din Ungaria

Comentează știrea
Un grup media apropiat de Viktor Orban preia controlul asupra principalului tabloid din UngariaViktor Orban. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Grupul media Indamedia, apropiat de premierul Viktor Orban și controlat în proporție de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a anunțat vineri achiziția portofoliului Ringier Hungary, care include cel mai citit tabloid din țară, Blikk.

Tranzacția are loc cu puțin timp înainte de alegerile din Ungaria

Tranzacția are loc cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare din aprilie 2026, în care premierul Viktor Orban se confruntă cu o opoziție puternică reprezentată de noul partid de centru-dreapta Tisza, aflat în fruntea mai multor sondaje, potrivit Reuters.

„Prin achiziţia Ringier Hungary, grupul câştigă o companie media performantă, de dimensiuni similare cu Indamedia, cu poziţii puternice pe piaţă şi mărci de succes, care joacă un rol definitoriu în peisajul media maghiar”, a declarat Gabor Ziegler, coproprietar și director executiv al Indamedia.

O achiziție strategică pe fondul tensiunilor politice

Ziegler deține 50% din Indamedia, iar restul este controlat de Miklos Vaszily, care conduce și canalul privat TV2, apropiat de guvern. Vaszily s-a alăturat recent uneia dintre platformele digitale lansate de Viktor Orban la începutul anului, parte din strategia premierului de a-și extinde prezența mediatică înaintea scrutinului.

Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre
Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre
Două filme care te vor îngrozi. Noaptea de Halloween, pe Netflix
Două filme care te vor îngrozi. Noaptea de Halloween, pe Netflix

Reacțiile din opoziție nu au întârziat să apară. Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a criticat tranzacția, declarând că aceasta reprezintă „o nouă încercare a lui Orban de a-şi consolida controlul asupra mass-media din Ungaria”.

Miklos Vaszily

Miklos Vaszily. Sursă foto: Captură video

Viktor Orban, acuzat de control asupra presei

De mai bine de 15 ani, guvernul condus de Viktor Orban a fost acuzat de transformarea peisajului media maghiar. În această perioadă, mass-media de stat a trecut sub control direct guvernamental, iar numeroase instituții private au fost închise sau preluate de proprietari apropiați puterii. Uniunea Europeană și mai multe organizații pro-democrație au acuzat în repetate rânduri guvernul de la Budapesta că restricționează libertatea presei și alte libertăți fundamentale, acuzații respinse de executivul maghiar.

Indamedia își consolidează dominația pe piața media

În prezent, Indamedia deține 18 publicații și platforme online, printre care și unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Ungaria, Index.hu.

Deși detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice, preluarea Ringier Hungary este considerată una dintre cele mai importante mutări din mass-media maghiară din ultimii ani, consolidând și mai mult influența mediatică a grupului apropiat de Viktor Orban.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:54 - Premierul, chemat la explicații. Mihai Fifor: prezența în Parlament nu este o opțiune
18:42 - Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre
18:34 - Şeful Salvamont Braşov, mesaj după noile accidente montane: Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi
18:26 - Fulgy începe să își pună cenușă în cap: Să mă ierte domnii Sile și Nuțu Cămătaru
18:18 - Serialul „Las Fierbinți”, în atenția CNA. Episodul cu Ilie Bolojan, perceput ca o aluzie politică
18:09 - Un grup media apropiat de Viktor Orban preia controlul asupra principalului tabloid din Ungaria

HAI România!

România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.

Proiecte speciale