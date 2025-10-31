Un grup media apropiat de Viktor Orban preia controlul asupra principalului tabloid din Ungaria

Grupul media Indamedia, apropiat de premierul Viktor Orban și controlat în proporție de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a anunțat vineri achiziția portofoliului Ringier Hungary, care include cel mai citit tabloid din țară, Blikk.

Tranzacția are loc cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare din aprilie 2026, în care premierul Viktor Orban se confruntă cu o opoziție puternică reprezentată de noul partid de centru-dreapta Tisza, aflat în fruntea mai multor sondaje, potrivit Reuters.

„Prin achiziţia Ringier Hungary, grupul câştigă o companie media performantă, de dimensiuni similare cu Indamedia, cu poziţii puternice pe piaţă şi mărci de succes, care joacă un rol definitoriu în peisajul media maghiar”, a declarat Gabor Ziegler, coproprietar și director executiv al Indamedia.

Ziegler deține 50% din Indamedia, iar restul este controlat de Miklos Vaszily, care conduce și canalul privat TV2, apropiat de guvern. Vaszily s-a alăturat recent uneia dintre platformele digitale lansate de Viktor Orban la începutul anului, parte din strategia premierului de a-și extinde prezența mediatică înaintea scrutinului.

Reacțiile din opoziție nu au întârziat să apară. Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a criticat tranzacția, declarând că aceasta reprezintă „o nouă încercare a lui Orban de a-şi consolida controlul asupra mass-media din Ungaria”.

De mai bine de 15 ani, guvernul condus de Viktor Orban a fost acuzat de transformarea peisajului media maghiar. În această perioadă, mass-media de stat a trecut sub control direct guvernamental, iar numeroase instituții private au fost închise sau preluate de proprietari apropiați puterii. Uniunea Europeană și mai multe organizații pro-democrație au acuzat în repetate rânduri guvernul de la Budapesta că restricționează libertatea presei și alte libertăți fundamentale, acuzații respinse de executivul maghiar.

În prezent, Indamedia deține 18 publicații și platforme online, printre care și unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Ungaria, Index.hu.

Deși detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice, preluarea Ringier Hungary este considerată una dintre cele mai importante mutări din mass-media maghiară din ultimii ani, consolidând și mai mult influența mediatică a grupului apropiat de Viktor Orban.