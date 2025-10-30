International

Premierul Viktor Orban se va întâlni cu președintele Donald Trump la Casa Albă

Comentează știrea
Premierul Viktor Orban se va întâlni cu președintele Donald Trump la Casa AlbăSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va fi primit pe 7 noiembrie la Casa Albă de către Donald Trump, potrivit Reuters.

Întâlnire strategică la Washington între Trump și Viktor Orban

Pregătirile pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orban sunt în desfășurare „de multă vreme”, a declarat șeful cancelarului prim-ministrului maghiar, Gergely Gulyas. Cei doi lideri intenționează să discute o serie de subiecte importante, inclusiv chestiuni energetice, economice, monetare și de apărare, reflectând interesul comun pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

Trump și Orban, care se consideră aliați apropiați, vor semna mai multe acorduri în timpul vizitei la Washington. Unele dintre aceste acorduri sunt deja pregătite, în timp ce altele urmează să fie negociate în zilele următoare, demonstrând flexibilitatea și dinamismul cooperării dintre Statele Unite și Ungaria.

Orban și Trump vor discuta despre pace și relațiile internaționale

Gergely Gulyas a subliniat că Viktor Orban „este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, o abordare împărtășită și de Donald Trump. În acest context, cei doi oficiali vor discuta despre pacea în Ucraina, reflectând preocuparea comună pentru stabilitatea regională și eforturile diplomatice de soluționare a conflictelor.

Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu
Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București
Viktor Orban și Donald Trump

Viktor Orban și Donald Trump. Sursa foto: Facebook

În ceea ce privește summitul anulat dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat inițial la Budapesta, Gulyas și-a exprimat speranța că întâlnirea la nivel înalt ar putea avea loc în cele din urmă.

Cei doi lideri vor susține o conferință de presă

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Donald Trump și Viktor Orban vor susține și o conferință de presă, a precizat Gergely Gulyas. Evenimentul va oferi liderilor ocazia să își expună punctele de vedere și să prezinte publicului rezultatele discuțiilor bilaterale.

Relația dintre cei doi este una apropiată, Orban fiind singurul lider european care și-a exprimat sprijinul pentru Trump încă din prima sa campanie electorală din 2016, care s-a încheiat cu succes

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:05 - Adrian Câciu, critic față de politicile economice ale premierului Ilie Bolojan
13:57 - Real Madrid și A22 pregătesc un proces uriaș împotriva UEFA. Daune cerute: 4,5 miliarde de euro
13:48 - Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu probleme
13:40 - Schimbare de generație în politica olandeză. Timmermans renunță la conducerea GreenLeft-Labor
13:33 - Bogdan de la Ploiești a confirmat despărțirea. Cristina Pucean, cu nervii la pământ
13:26 - Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu

HAI România!

Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale