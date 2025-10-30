Premierul Viktor Orban se va întâlni cu președintele Donald Trump la Casa Albă

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va fi primit pe 7 noiembrie la Casa Albă de către Donald Trump, potrivit Reuters.

Pregătirile pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orban sunt în desfășurare „de multă vreme”, a declarat șeful cancelarului prim-ministrului maghiar, Gergely Gulyas. Cei doi lideri intenționează să discute o serie de subiecte importante, inclusiv chestiuni energetice, economice, monetare și de apărare, reflectând interesul comun pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

Trump și Orban, care se consideră aliați apropiați, vor semna mai multe acorduri în timpul vizitei la Washington. Unele dintre aceste acorduri sunt deja pregătite, în timp ce altele urmează să fie negociate în zilele următoare, demonstrând flexibilitatea și dinamismul cooperării dintre Statele Unite și Ungaria.

Gergely Gulyas a subliniat că Viktor Orban „este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, o abordare împărtășită și de Donald Trump. În acest context, cei doi oficiali vor discuta despre pacea în Ucraina, reflectând preocuparea comună pentru stabilitatea regională și eforturile diplomatice de soluționare a conflictelor.

În ceea ce privește summitul anulat dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat inițial la Budapesta, Gulyas și-a exprimat speranța că întâlnirea la nivel înalt ar putea avea loc în cele din urmă.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Donald Trump și Viktor Orban vor susține și o conferință de presă, a precizat Gergely Gulyas. Evenimentul va oferi liderilor ocazia să își expună punctele de vedere și să prezinte publicului rezultatele discuțiilor bilaterale.

Relația dintre cei doi este una apropiată, Orban fiind singurul lider european care și-a exprimat sprijinul pentru Trump încă din prima sa campanie electorală din 2016, care s-a încheiat cu succes