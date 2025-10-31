Viktor Orban vrea o „axă a păcii” cu Slovacia și Cehia, care să militeze împotriva Ucrainei

După victoria lui Andrej Babiš în alegerile din Republica Cehă, premierul ungar Viktor Orban a anunțat formarea unei „axe a păcii” în Europa Centrală, alături de Slovacia și Cehia. Liderii celor trei state promovează o poziție comună sceptică față de sprijinul acordat Ucrainei, într-un context european tensionat.

După victoria electorală a politicianului naționalist Andrej Babiš în Republica Cehă, Budapesta, Bratislava și Praga conturează o axă politică cu o viziune comună asupra războiului din Ucraina și a rolului Uniunii Europene în conflict.

Informația a fost publicată de agenția italiană ANSA, care notează că această cooperare ar putea transforma echilibrul de forțe din interiorul Uniunii Europene.

„Cred că se va întâmpla și va deveni din ce în ce mai evident”, a declarat pentru Politico Balázs Orbán, consilierul politic principal al premierului ungar Viktor Orban.

Declarația vine într-un moment în care Uniunea Europeană își reanalizează politica externă față de Rusia și Ucraina, iar unele guverne central-europene cer o schimbare de ton — de la confruntare la negociere.

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat intențiile Budapestei într-un mesaj publicat marți dimineață pe contul său oficial, în care a vorbit despre consolidarea unei alianțe regionale orientate spre „pace și raționalitate economică”.

„Se extinde frontul păcii din Europa Centrală. Pe măsură ce dificultățile economice ale Europei se agravează, tot mai multe națiuni își vor da seama că pacea este singura cale de urmat”, a transmis Viktor Orban.

Declarația a fost interpretată de presa europeană drept o aluzie clară la alianța neoficială dintre Ungaria, Slovacia și Republica Cehă — o „axă a păcii” care se opune liniei dure susținute de Bruxelles și Washington privind continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Noua formulă politică a regiunii este formată din:

Viktor Orban , premierul Ungariei, care menține o poziție constant critică la adresa sancțiunilor impuse Rusiei;

Robert Fico , premierul Slovaciei, revenit la putere în 2023 cu un discurs eurosceptic și anti-ucrainean;

Andrej Babiš, câștigătorul recentelor alegeri din Republica Cehă, care promovează o retorică similară, cerând „pace, nu arme” în Europa.

Această aliniere a liderilor naționaliști și conservatori din Europa Centrală pare să dea naștere unui nou bloc politic, aflat în opoziție cu pozițiile asumate de Germania, Polonia și statele baltice, care susțin în continuare Kievul fără condiții.

La Bruxelles, oficialii europeni privesc cu îngrijorare această „axă a păcii”, văzută drept o strategie de subminare a consensului european privind sprijinul pentru Ucraina.

Diplomați europeni citați de Politico susțin că un bloc coordonat format din Ungaria, Slovacia și Cehia ar putea bloca viitoare decizii ale Uniunii Europene privind sancțiunile sau finanțarea militară.

De altfel, în ultimele luni, Viktor Orban s-a opus în mai multe rânduri pachetelor financiare destinate Ucrainei, invocând nevoia de „protejare a intereselor economice naționale” și denunțând „războiul prin intermediar” purtat de Occident împotriva Rusiei.

Pentru liderii celor trei state, tema păcii are și o dimensiune electorală internă.

În Ungaria, Orban își consolidează imaginea de lider suveranist, apărător al stabilității economice; în Slovacia, Robert Fico a revenit la putere promițând că va „opri trimiterea de arme în Ucraina”; iar în Cehia, Andrej Babiš a câștigat alegerile cu sloganul „Republica noastră, regulile noastre”.

Această retorică comună le permite să mobilizeze electoratul naționalist și conservator, dar creează și o falie tot mai adâncă între estul și vestul Europei.