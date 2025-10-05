Alegeri în Cehia, rezultat final. Partidul lui Andrej Babiš câștigă detașat scrutinul pentru Parlament

Alegerile din Cehia, rezultat după numărarea tuturor voturilor, anunță idnes.cz

Partidul centrist-populist ANO a câștigat alegerile parlamentare din Cehia cu 34,51% din voturi. Cel mai bun rezultat din istoria formațiunii conduse de Andrej Babiš.

Pe locul secund se situează coaliția de centru-dreapta Spolu (formată din ODS, KDU-ČSL și TOP 09) cu 23,36%, urmată de STAN (Starostové a nezávislí – „Primarii și Independenții”) cu 11,23%.

Pirații (Piráti), în alianță cu Verzii, au obținut 8,97%, blocul naționalist-conservator SPD (în alianță cu Trikolóra, Svobodní și PRO) a strâns 7,78%, iar Motoristé sobě („Conducătorii auto împreună”) a trecut pragul electoral cu 6,77%.

ANO, condus de fostul premier Andrej Babiš, mizează pe mesajul „managementului eficient” al statului, controlul costului vieții și politici economice pragmatic-intervenționiste.

Alianța Spolu are ca pilonul principal ODS, partidul premierului în exercițiu Petr Fial, alături de creștin-democrații KDU-ČSL , lider Marian Jurečka și liberal-conservatorii TOP 09. Alianța promovează consolidare fiscală, ancorare euroatlantică și reforme pro-business.

STAN este o formațiune de centru, condusă de Vít Rakušan, axată pe administrație locală, digitalizare și educație, cu profil pro-european. Urmează Piráti + Verzii – progresiști pro-UE, conduși la Partidul Piraților de Ivan Bartoš. Temele lor principale sunt statul de drept, transparența, tranziția verde și drepturile civile.

SPD (format din Trikolóra, Svobodní, PRO) este un bloc eurosceptic/național-conservator condus de Tomio Okamura (SPD), critic față de integrarea europeană aprofundată, migrație și politicile climatice costisitoare.

Motoristé sobě este o platformă nou-venită în plan național, centrată pe drepturile șoferilor, infrastructură și birocrație redusă, canalizând nemulțumirile urbane privind mobilitatea.

Scrutinul redesenează raportul de forțe de la Praga și complică negocierile pentru viitorul guvern. ANO pornește din poziție dominantă, însă coalițiile rămân decisive într-un Parlament fragmentat. Spolu își apără moștenirea guvernării Fiala, iar STAN devine potențial arbitru pentru majorități, în vreme ce Pirații și Verzii păstrează un nucleu urban progresist.

Pe flancul drept, SPD consolidează un bazin eurosceptic, în timp ce Motoristé sobě intră în joc ca actor secund.

Rezultatul final al redistribuirii mandatelor și opțiunile de coaliție vor depinde de configurarea negocierilor din zilele următoare, scrie idnes.cz