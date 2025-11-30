UE reacţionează la survolarea spaţiului aerian al Moldovei de dronele ruseşti. Va aloca milioane de euro pentru apărare

Republica Moldova. Uniunea Europeană va aloca Chişinăului 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova.

Decizia a fost luată după ce, în ultima săptămână, mau multe drone ruseşti au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Anunţul privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a Republicii Moldova a fost făcutpe Platforma X de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Încălcările spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești sunt inacceptabile, acestea creează risc pentru aviația civilă. UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei pentru a consolida securitatea țării. Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”, Kaja Kallas.

În seara de 28 noiembrie, spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în urma unei alerte cu drone. Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatele de zbor au fost detectate inițial în regiunea Vărăncău, pe traseul Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) - Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului).

Dimineața zilei de 25 noiembrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea, un model rusesc de tip Gerbera, a aterizat pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos.

Specialiștii explică că aceste drone sunt proiectate să coboare și să aterizeze singure atunci când rămân fără combustibil, pentru a reduce riscurile de accidente, iar tehnologiile de bruiaj permit controlul zborului.

Incidentul de la Florești nu este singular. În februarie 2025, bucăți de drone au căzut pe terenuri agricole în apropierea satului Ciumai, raionul Taraclia, iar alta a explodat la 1,5 kilometri de Ceadîr-Lunga.

În noiembrie 2024, o dronă a fost găsită lângă Fîrlădeni, raionul Căușeni, iar alta în perimetrul Arenei Chișinău. În septembrie 2023, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de o rachetă care a ajuns în grădina unui locuitor din Chițcani, stânga Nistrului.