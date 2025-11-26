Drona de la Florești adusă la Ministerul de Externe. Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat pentru explicații. Video

Republica Moldova. Autoritățile Republicii Moldova au convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după incidentul în care o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Aparatul a fost adus simbolic în fața sediului Ministerului Afacerilor Externe, iar diplomatul a fost întâmpinat cu solicitări oficiale de explicații.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o notă de protest, calificând incidentul drept absolut inadmisibil și subliniind că acesta constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. Instituția a reiterat apelul către Federația Rusă de a respecta normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

„Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova”, se menționează în comunicat.

Oleg Ozerov a negat acuzațiile, afirmând că „nimic nu este demonstrat” și punând la îndoială cauzele prăbușirii dronei. Diplomatul a susținut că aparatul ar fi rămas fără combustibil și nu ar fi fost deteriorat, argumentând că foaia de ardezie a acoperișului nu a suferit daune. „

Voi singuri credeți în asta?”, a întrebat Ozerov, prezentând o fotografie de la locul incidentului.

Dimineața zilei de 25 noiembrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea, un model rusesc de tip Gerbera, a aterizat pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos.

Specialiștii explică că aceste drone sunt proiectate să coboare și să aterizeze singure atunci când rămân fără combustibil, pentru a reduce riscurile de accidente, iar tehnologiile de bruiaj permit controlul zborului.

Incidentul de la Florești nu este singular. În februarie 2025, bucăți de drone au căzut pe terenuri agricole în apropierea satului Ciumai, raionul Taraclia, iar alta a explodat la 1,5 kilometri de Ceadîr-Lunga. În noiembrie 2024, o dronă a fost găsită lângă Fîrlădeni, raionul Căușeni, iar alta în perimetrul Arenei Chișinău. În septembrie 2023, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de o rachetă care a ajuns în grădina unui locuitor din Chițcani, stânga Nistrului.