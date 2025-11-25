IGP: Drona prăbușită la Florești este rusească și folosită în atacurile asupra Ucrainei

Republica Moldova. Drona care a aterizat pe 25 noiembrie pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este „de tip Gerbera, de fabricație rusească”, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Aparatul avea inscripția „Z”, simbol asociat războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, și a fost găsit pe locuința paznicului unei livezi din apropiere.

„Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, precum și pentru transport de explozivi”, precizează IGP.

Potrivit datelor tehnice, aceste drone cântăresc până la 18 kg, pot zbura aproximativ 600 km cu o viteză de 160 km/h și pot urca până la o altitudine de trei kilometri. Sunt proiectate să aterizeze automat atunci când rămân fără alimentare, tocmai pentru a preveni prăbușirea și riscurile pentru populație.

„Potrivit experților, aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor”, adaugă instituția.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, avertizează că asemenea zboruri neautorizate reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea țării.

„Asemenea incidente sunt un real pericol la adresa securității naționale. În momentul când sunt supuse procesului de bruiaj, ele survolează până la momentul finisării combustibilului din rezervor, planează și aterizează”, a explicat acesta, făcând referire și la cazurile similare din anii precedenți.

Șase drone folosite în atacurile Rusiei asupra Ucrainei au traversat neautorizat teritoriul Moldovei

Ministerul Apărării a anunțat că, în dimineața zilei de 25 noiembrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Primul dispozitiv a fost observat pe direcția localităților Vinogradovca–Vulcănești și s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre Colibași și Vadul lui Isac, raionul Cahul, la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ulterior, au fost detectate alte cinci drone pe direcțiile Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești, una dintre acestea fiind aparatul care a aterizat în Cuhureștii de Jos.