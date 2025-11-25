Ministerul Apărării: Șase drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața de 25 noiembrie

Republica Moldova s-a confruntat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, cu una dintre cele mai grave serii de încălcări ale spațiului aerian din ultimii ani. Șase drone folosite în atacurile Rusiei asupra Ucrainei au traversat neautorizat teritoriul țării, iar una dintre ele s-a prăbușit pe acoperișul unei case din raionul Florești. Autoritățile avertizează populația să nu atingă obiectele căzute la sol și investighează în continuare traseul aparatelor.

Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie, în contextul unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Primul dispozitiv a fost observat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești și s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre Colibași și Vadul lui Isac din raionul Cahul. Dronele zburau la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri.

Ministerul precizează că alte cinci drone au fost detectate ulterior pe direcțiile Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea s-a prăbușit pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Instituția reiterează îndemnul către cetățeni să nu manipuleze obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile.

Drona căzută în Cuhureștii de Jos purta inscripția „Z”, simbol folosit de armata rusă în operațiunile împotriva Ucrainei. Aparatul s-a prăbușit pe locuința paznicului unei livezi, fără a provoca explozii sau distrugeri majore, potrivit imaginilor publicate de Inspectoratul General al Poliției. Poliția a anunțat că echipa tehnico-explozivă se deplasează la fața locului și că vor fi oferite detalii suplimentare după primele verificări la sol.

Tot pe 25 noiembrie, o dronă de tip Shahed a fost identificată în sudul țării, fiind observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești și continuându-și traseul către România. Poliția de Frontieră a informat că autoritățile române au fost alertate imediat, iar echipele de intervenție verifică traseul aparatului în interiorul Republicii Moldova. Până în prezent, nu au fost găsite fragmente sau obiecte care să pună în pericol populația.

Prăbușirea dronei din Florești este doar unul dintre incidentele recente. Pe 19 noiembrie, o altă dronă a survolat spațiul aerian național pe direcția Lesnaia (Ucraina) – Săiți (raionul Ștefan Vodă), incident confirmat în cadrul schimbului de informații cu Ucraina și România. În ultimii ani, pe teritoriul Republicii Moldova au fost semnalate mai multe cazuri de drone sau fragmente de rachete asociate atacurilor rusești asupra Ucrainei, inclusiv aparate prăbușite sau doborâte în nord și sud.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul din 19 noiembrie, calificându-l drept „o încălcare gravă a suveranității naționale” și avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. În urma acestor încălcări, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pentru a primi protestul oficial. MAE a solicitat Moscovei să înceteze acțiunile care amenință Republica Moldova și să respecte în totalitate integritatea teritorială a țării.