Dronă cu inscripția „Z", prăbușită pe o casă din raionul Florești: locuitorii, evacuați de urgență

Sursa foto: Inspectoratul General al Poliției
Republica Moldova. O dronă cu inscripția „Z”, simbol asociat războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a căzut în dimineața zilei de 25 noiembrie pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Aparatul a fost găsit pe locuința paznicului unei livezi din apropiere. Din primele informații, dispozitivul nu a explodat și nu a provocat distrugeri majore, potrivit imaginilor publicate de Inspectoratul General al Poliției.

„Acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului”, a anunțat IGP.

Instituția a precizat că va reveni cu detalii imediat ce echipele specializate finalizează primele verificări la sol.

Sursa foto: Inspectoratul General al Poliției

Incidentul are loc pe fundalul traversărilor repetate ale spațiului aerian moldovenesc

Cazul survine la doar câteva ore după ce o dronă de tip Shahed a fost depistată în zori, în aceeași zi, în spațiul aerian al Republicii Moldova, de această dată în sudul țării. Aparatul a fost identificat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești și s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona localităților Colibași și Vadul lui Isac, înainte de a pătrunde în spațiul aerian românesc. Poliția de Frontieră a precizat că autoritățile române au fost informate imediat.

Marea temere a Rusiei: Țările cu AI performant devin noul club nuclear. SUA și China, în față
Marea temere a Rusiei: Țările cu AI performant devin noul club nuclear. SUA și China, în față
Traseul dronelor care au traversat spațiul României. RO-Alert în trei județe, avioane de luptă în aer
Traseul dronelor care au traversat spațiul României. RO-Alert în trei județe, avioane de luptă în aer
Militari Marea Britanie, drone rusești

Sursa foto: IGP

Echipele de intervenție ale Poliției de Frontieră și ale Ministerului Apărării verifică în continuare traseul dronei Shahed pe teritoriul Republicii Moldova. Până la această oră, nu au fost descoperite fragmente sau obiecte care să reprezinte un risc pentru populație. Potrivit instituțiilor responsabile, măsurile de supraveghere și securizare a frontierei sunt menținute, iar cooperarea cu partenerii internaționali rămâne activă.

Nu este un caz izolat: drone rusești au mai survolat teritoriul Republicii Moldova

Incidentul de la Florești și survolarea Shahed din sudul țării se adaugă unei serii de evenimente similare din ultimele luni. Pe 19 noiembrie, o altă dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se pe direcția Lesnaia (Ucraina) – Săiți (raionul Ștefan Vodă). Prezența acesteia a fost confirmată în urma schimbului de informații cu autoritățile din Ucraina și România.

