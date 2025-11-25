O dronă Shahed a traversat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României

Republica Moldova. O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona de sud, potrivit unui anunț al Poliției de Frontieră. Aparatul a fost observat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontiera cu România, în proximitatea localităților Colibași și Vadul lui Isac, înainte de a pătrunde în spațiul aerian românesc. Autoritățile din România au fost alertate imediat.

Echipele de intervenție ale Poliției de Frontieră și ale Ministerului Apărării verifică traseul indicat pe teritoriul Republicii Moldova. Până la această oră, nu au fost identificate obiecte, fragmente sau urme ale aparatului care să reprezinte un pericol pentru populație. Instituția subliniază că autoritățile naționale, împreună cu partenerii internaționali, se află în contact permanent și mențin măsurile de supraveghere și securizare a frontierei.

Acesta este al doilea incident de acest tip din ultima lună. Nu este pentru prima dată când drone sau fragmente de rachete rusești, asociate atacurilor asupra Ucrainei, ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova. În ultimii ani au fost raportate numeroase cazuri similare, inclusiv aparate doborâte, fragmente găsite în nord și sud, dar și traversări repetate ale spațiului aerian, confirmate atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de cele din România și Ucraina.

Pe 19 noiembrie, o altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prezența acesteia a fost confirmată în baza schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au semnalat deplasarea aparatului pe direcția Lesnaia (Ucraina) – Săiți (r. Ștefan Vodă).

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a condamnat incidentul din 19 noiembrie, numindu-l „o încălcare gravă a suveranității naționale” și avertizând asupra riscurilor majore pe care astfel de acțiuni le generează pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea întregii regiuni.

În urma încălcării spațiului aerian, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la MAE pentru a primi protestul oficial al părții moldovenești. Instituția a reiterat apelul către Moscova de a evita acțiunile care pun în pericol Republica Moldova și de a respecta integral integritatea teritorială a țării.

Potrivit datelor oficiale, drona identificată în noaptea de 19 noiembrie a traversat spațiul aerian național între 03:22 și 03:35, zburând la o altitudine de aproximativ 100 de metri, fapt care a îngreunat detectarea ei de către sistemele moldovenești de monitorizare. Ministerul Apărării precizează că nu au existat riscuri directe pentru populație și că monitorizarea situației continuă în cooperare cu partenerii externi.