Dronă rusească în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Reacţia autorităţilor de la Chişinău

Republica Moldova. Autorităţile de la Chişinău au condamnat traversarea spaţiului aerian de o dronă rusească, iar Ministerul Afacerilor Externe a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse pentru a transmite protestul oficial.

Drona rusească a fost detectată în această dimineață în spațiul aerian al României, după ce a traversat teritoriul Republicii Moldova dinspre Ucraina, a comunicat Ministerul Apărării de la București.

Potrivit autorităților române, traiectoria acesteia ar fi indicat că aparatul a traversat teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova înainte de a ajunge în zona monitorizată de sistemele române de supraveghere.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian de drona rusească.

„Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei s-a produs în această noapte. Cel puțin 9 persoane au decedat, altele zeci au fost rănite. Ucraina continuă să trăiască în coșmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În țara vecină, zilnic, se întâmplă atrocități, în cadrul unui război barbar purtat de Rusia.

Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferință milioanelor de ucraineni”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

În semn de protest, Ministerul de Externe l-a convocat pentru miercuri, 20 noiembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, pentru a transmite Moscovei poziţia autorităților moldovenești.

Potrivit MAE, drona a survolat spațiul aerian național fără autorizație, reprezentând o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, se arată în comunicatul MAE.

Fostul premier Ion Chicu, deputat al Blocului Alternativa în Parlament, a solicitat convocarea unei ședințe urgențe a Consiliului Suprem de Securitate cu participarea reprezentanților partidelor parlamentare și extraparlamentare.

Politicianul susţine că ruşii au înceout să folosească spaţiul aerian al Republicii Moldova pentru a ataca Ucraina.

,„Dronele rusești cu exploziv ucigător survolează teritoriul de vest al țării noastre, la hotarul cu România. Asta înseamnă doar una - riscul antrenării noastre în război e foarte înalt. Dacă aceste survolări nu au scopul de a ne transmite mesaje amenințătoare, atunci au unul foarte practic din punct de vedere militar - de a evita doborârea lor de către ucraineni în zborul lor spre țintele stabilite. Deci, spațiul nostru este folosit pentru atac asupra teritoriului țării vecine”, a scris Ion Chicu pe Facebook.