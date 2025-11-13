Glume în Parlamentul de la Chişinău. Deputaţii, îndemnaţi să contribuie urgent la creşterea natalităţii

Republica Moldova. Deputaţii din diferite fracţiuni parlamentare s-au îndemnat reciproc să contribuie urgent la creşterea natalităţii în ţară.

Glumele cu subînţelesuri au fost făcute în dezbaterile asupra amendamentelor la modificarea bugetului de stat şi al asigurărilor sociale.

Unii deputaţi au spus că doar prin sârguinţa lor la rezolvarea problemei natalităţii vor fi rezolvate problemele sociale din Republica Moldova.

Glumele au fost provocate de o replică a socialistului Vladimir Odnostacko. „Nota va fi bună atunci când noi, moldovenii, vom deveni numeric mai mulți, adică ne vom naște mai mulți. Atât timp cât suntem tot mai puțini și mai puțini, avem mult de muncă”, a declarat în limba rusă Vladimir Odnostalco, înainte de votul pe bugetul asigurărilor sociale, rectificat în Legislativ.

În replică, preşedintle Parlamentului, Igor Grosu, i-a cerut lui Odnostalco să treacă la fapte. „Îndemnul cu natalitatea l-ați înțeles? Domnule deputat, nu doar cu îndemnul, dar cu fapte... de ăștia care dau lecții...”, a reacționat Igor Grosu.

Preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, nu s-a putut abţine să vină cu o replică. „Îndemnul dumneavoastră a fost bun și propun de astăzi să se apuce toți de lucru, dumneavoastră inclusiv”, a adăugat liderul Partidului Nostru.

Deputații au aprobat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Documentul a fost susținut de 61 de parlamentari, după o sesiune lungă de întrebări-răspunsuri.

Principalele schimbări se referă la realocarea resurselor bugetare pentru plata salariilor angajaților din sectorul public, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energie electrică și alte măsuri sociale.

Documentul prevede și creșterea cheltuielilor de personal cu peste un miliard de lei pentru instituțiile finanțate din bugetul de stat. De asemenea, către bugetele locale vor fi alocate transferuri de 909,7 milioane de lei, în principal pentru cheltuieli de personal, iar fondul pentru amalgamarea voluntară a localităților va fi majorat cu încă 4,7 milioane de lei.

Către bugetul asigurărilor sociale vor fi transferate 824,9 milioane de lei, dintre care 463,5 milioane pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alte 232 de milioane de lei sunt destinate pentru acordarea compensațiilor la energie electrică. De asemenea, încă 15 milioane de lei vor fi alocate pentru compensarea cheltuielilor de transport ale persoanelor cu dizabilități.