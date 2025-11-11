Comisia pentru apărare a Senatului României, în vizită la Chișinău pentru discuții cu autoritățile de la nivel înalt

Republica Moldova. O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie. Delegația este condusă de președinta Comisiei, senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Potrivit serviciului de presă al Parlamentului Republicii Moldova, parlamentarii români vor avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Agenda vizitei include și discuții cu vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă, precum și cu deputații Grupului parlamentar de prietenie cu Parlamentul României, condus de Veronica Roșca.

De asemenea, este planificată o ședință comună a Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului României.

La sediul Guvernului, delegația Senatului României va avea întrevederi cu viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, precum și cu Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

În contextul acestei cooperări bilaterale intense, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită oficială la București. Aceasta este prima vizită externă a prim-ministrului de la învestirea Guvernului pe 31 octombrie.

La București, premierul moldovean va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu omologul său, Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

Tot la București, șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu oficiali din Parlamentul României și va fi primit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României.

După vizita la București, premierul Alexandru Munteanu se va deplasa, la începutul săptămânii viitoare, la Bruxelles, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.

Aceasta va fi prima vizită a premierului Munteanu la instituțiile europene de la învestirea sa în funcție.

La Bruxelles, premierul moldovean va participa la Forumul privind Extinderea Uniunii Europene, organizat la inițiativa Comisiei Europene, menit să stimuleze dialogul despre extinderea Uniunii ca proiect politic, societal și generațional.

Evenimentul, desfășurat sub sloganul „Reîntregirea Uniunii. Asigurarea viitorului nostru”, va reuni lideri politici europeni, reprezentanți ai societății civile, experți și tineri din statele membre și țările candidate la aderare.

Forumul, care oferă un nou impuls politicii de extindere în contextul viziunii strategice a Comisiei Europene pentru perioada 2024–2029, va fi deschis printr-un mesaj video al președintei Ursula von der Leyen, urmat de un discurs al comisarei pentru Extindere, Marta Kos.