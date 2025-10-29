La sfat cu opoziţia. Două partide au cerut amânarea investirii Guvernului Munteanu

Republica Moldova. Liderii partidelor din opoziţia parlamentară au înaintat mai multe revendicări faţă de programul de guvernare propus de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru. Pretenţiile au fost înaintate în cadrul consultărilor de miercuri cu liderii opoziţiei din legislativ.

Doi din liderii partidelor din opoziţie au dat de înţeles că ar putea vota Guvernul propus de Alexandru Munteanu dacă le vor fi satisfăcute revendicările. În timp ce un partid s-a arătat categoric împotriva votării Guvernului Munteanu, indiferent de satisfacerea revendicărilor.

Totodată, doi lideri de partid au colicitat amânarea, cu cel puţin o săptămână, a investirii Guvernului Munteanu.

Conform Constituţiei, Guvernul se investeşte cu votul a cel puţin 51 de deputaţi. Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu la şefia Guvernului, deţine 55 de mandate în Parlament.

Liderul partidului „Democraţia acasă” a fost primul care a venit miercuri la întrevederea cu Alexandru Munteanu. Întrevederea dintre cei doi a durat în jura de o oră, timp în care Costiuc a avut mai mai multe întrebări privind „sectorul real al economiei”.

Vasile Costiuc a solicitat amânarea investirii cu cel puţin o săptămână.

„Recomandarea noastră pentru majoritatea parlamentară și către doamna președintă: să nu se grăbească, să permită presei să vadă profilurile celor care urmează să fie miniștri, să fie posibil ca cei din Comisia securitate și ordine publică să primească toate avizele pe toți candidații, să nu se grăbească cu investirea noului cabinet de miniștri, nu ne atacă extratereștrii.

O săptămână ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerul”, a declarat Costiuc după întrevedere.

Costiuc a spus că fracţiunea sa nu va vota.

Liderul Partidului Nostru, la fel ca şi Costiuc, a solicitat amânarea investirii cu cel puţin o săptămână.

„Fracțiunea Partidului Nostru a venit cu două solicitări: dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care să unească, mai întâi, societatea, să fie format un grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, precum și experți pe domenii, pentru a elabora un program național comun de guvernare a țării.

De asemenea, la ședința de joi vom propune amânarea ședinței prin care se cere votul de încredere pentru Guvernul Munteanu”, a declarat Usatîi.

Politicianul a mai revendicat „anularea armatei obligatorii, restabilirea școlilor tehnico-profesionale și introducerea unui meniu unic de alimentație”.

La final, Renato Usatîi a trimis un mesaj către viitorii miniştri: „Nu vă lăsaţi îmbrobodiţi!”.

Blocul Alternativa a fost rprezentt la consultările cu Alexandru Mihai de deputaţii Ion Ceban, Gaik Vartanean, Ion Chicu şi Alexandr Stoianoglo.Una din problemele cheie puse în discuţie de cei trei deputaţi a fost includerea primarului de Chişinău în componenţa Guvernului, aceasta fiind principala condiţie pentru a vota garnitura lui Alexandru Munteanu.

Alexandr Stoianoglo, a spus că blocul a avut „discuții constructive” cu Munteanu. Iar deputatul Ion Chicu a menționat că Munteanu „este atent la întrebări, la sugestii”.

„Noi am venit cu mai multe propuneri, inclusiv i-am înmânat programul nostru economic. A trebuit să constatăm, și am impresia că dumnealui a fost de acord cu noi, că ceea ce au prezentat ei societății numai program de guvern nu poate fi numit. Am văzut că și-a făcut multe notițe. Sperăm că până vineri vine cu respect în Parlament”, a declarat Chicu.

Ion Ceban a avut şi o urare pentru Guvernul Munteanu: „Să nu fie păpuşa PAS!”

Comuniştii şi socialiştii şi după întrevederea cu Munteanu s-au arătat categoric împotriva viitorului cabinet de miniştri.

„Acest Guvern se va întâlni cu foarte mari probleme. Încă nu am avut ședință, dar cred ca fracțiunea PCRM nu va fi printre primii votanți ai acestui cabinet de miniștri.

Clar lucru că totul a fost o formalitate, dar de data aceasta una mai intereseantă, pentru că, deși Alexandru Munteanu este din Moldova, a lipsit de aici 20 de ani și noi nu-l cunoaștem.

Discuția a fost mai mult una de curiozitate, ne-am cunoscut, ne-am ascultat. De când noi am plecat de la guvernare, acesta va fi al 13-lea cabinet de miniștri, dacă Alexandru Munteanu crede în această cifră, vor fi rezultate pozitive”, a spus Vladimir Voronin.

Igor Dodon, deşi a spus că îl cunoaşte pe Munteanu ca un bun profesionist, nu-l va vota niciodată, pentru că este desemnat de PAS.

Totodată, socialiştii au solicitat reducerea numărului de ministere.

„Noi, ca cea mai mare fracțiune de opoziție și cu experiență în actul de guvernare, am spus-o și domnului candidat – numărul de 17 membri ai Guvernului este prea mare. Nu ne putem permite atâtea ministere. Poate nu la această etapă, dar ulterior, numărul de ministere ar trebui redus la 8-10 maximum”, a declarat Igor Dodon după consultările cu premierul desemnat.