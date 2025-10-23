Renato Usatîi, în stilul său: „A venit tata în Parlament și nimeni nu-i poate reproșa nimic”

Republica Moldova. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că unele procese din noul Legislativ, inclusiv alegerea președintelui Parlamentului, s-au desfășurat prea lent, deși rezultatul era previzibil. În opinia sa, majoritatea deținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) făcea clar din start cine urma să fie ales.

„Era clar că PAS are majoritate de 55 de deputați. Le-am spus ambilor candidați că e urât când unul dintre ei nici măcar nu discută cu alte fracțiuni parlamentare. La noi dialogul are loc doar atunci când trebuie să se formeze o majoritate. I-am spus și domnului Grosu: pentru ce a participat Stoianoglo, nici până acum nu am înțeles. Această imitare de luptă cu guvernarea o vedem de 20 de ani”, a afirmat Usatîi.

Întrebat despre o discuție aprinsă purtată cu liderul socialiștilor, Igor Dodon, Usatîi a respins orice speculație privind tensiuni între cei doi. El a spus că dialogul a fost unul normal, adăugând, într-un ton ironic, că nimeni nu îi poate reproșa nimic.

„Mie să-mi reproșeze cineva? Dumneavoastră serios? Eu am spus-o de multe ori: a venit tata în Parlament și lui tata nimeni nu poate să-i reproșeze nimic”, a declarat Usatîi, afișând încrezător același stil direct care l-a consacrat în politică.

Unii deputaţi s-au remarcat chiar din prima şedinţă cu lansare de pierle pentru a-i lua peste picior pe colegii din Parlament. Cel mai inspirat pare a fi liderul comunist Vladimir Voronin. Acesta a spus că Vasile Tarlev „va cânta singur „cu-cu” în Parlament”, referindu-se la faptul că a rămas în afara fracţiunilor parlamentare după destrămarea Blocului electoral Patriotic.

Nu s-a lăsat mai prejos nici liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, prezentându-se ca ca o persoană superstiţioasă: „Cu Grosu e clar. Mămunea (bunica n.a.) mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri”.

Şi chiar dacă s-a împiedicat lângă tribuna Parlamentului, Renato Usatâi nu a încetat să ironizeze, în special procedura de alegere a preşedintelui Parlamentului. Politicianul l-a întrebat pe Alexandr Stoianoglo, candidatul blocului „Alternativa” la șefia Legislativului, de ce a acceptat să candideze împotriva lui Igor Grosu.

Alegerile parlamentare au avut loc la data de 28 septembrie 2025. În rezultat, 55 de deputați au fost aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 26 – pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; 8 – pe lista Blocului Electoral „Alternativa” și câte 6 deputați pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Partidului Politic „Democrația Acasă”.

Noul Parlament al Republicii Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, reales în funcția de șef al Legislativului. Președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să mențină pacea și să pregătească Republica Moldova pentru semnarea, în 2028, a Tratatului de aderare la UE.