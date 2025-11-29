Drone deasupra Republicii Moldova. Spaţiul aerian, închis pentru a doua oară de la începutul războiului în Ucraina

Republica Moldova. Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis vineri seara în urma unei alerte cu drone.

Este pentru a doua oară de la începutul războiului în Ucraina când spaţiul aerian este închis din cauza războiului. Şi pentru prima dată când măsura de securitate este luată din cauza alertei cu drone.

Spaţiul aerian al Republicii Moldova a mai fost închis din cauza războiului din Ucraina în februarie 2022, atunci când ruşii au invadat ţara vecină.

Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatele de zbor au fost detectate inițial în regiunea Vărăncău, pe traseul Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) - Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului). Autoritățile de la Chişinău au declarat că dronele erau nedetectabile pe radar.

Poliția de frontieră a Republicii Moldova au comunicat, cu referinţă la autorităţile ucrainene, că dronele au fost observate pe direcția Velikaia Kosnița - Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat.

Ca măsură de precauție, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost temporar închis, fiind redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Zona prin care ar fi trecut dronele a fost verificată. Ulterior, Poliţia de frontieră a venit cu un nou comunicat că pericolul a trecut.

„Potrivit informațiilor parvenite de la autoritățile de frontieră ale Ucrainei, dronele au părăsit teritoriul național. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis complet.

Poliția de Frontieră, în cooperare cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, analizează în continuare informațiile primite și monitorizează situația. Până la moment, nu au fost identificate elemente care să prezinte pericole pentru cetățeni”, e arată în comunicatul Poliţiei de frontieră.

Dimineața zilei de 25 noiembrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea, un model rusesc de tip Gerbera, a aterizat pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos.

Specialiștii explică că aceste drone sunt proiectate să coboare și să aterizeze singure atunci când rămân fără combustibil, pentru a reduce riscurile de accidente, iar tehnologiile de bruiaj permit controlul zborului.

Incidentul de la Florești nu este singular. În februarie 2025, bucăți de drone au căzut pe terenuri agricole în apropierea satului Ciumai, raionul Taraclia, iar alta a explodat la 1,5 kilometri de Ceadîr-Lunga.

În noiembrie 2024, o dronă a fost găsită lângă Fîrlădeni, raionul Căușeni, iar alta în perimetrul Arenei Chișinău. În septembrie 2023, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de o rachetă care a ajuns în grădina unui locuitor din Chițcani, stânga Nistrului.