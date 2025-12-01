Politica

Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țară

Comentează știrea
Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țarăNicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a participat luni la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Triumf, unde a stat aproape două ore în mijlocul mulţimii. În cadrul evenimentului, şeful statului le-a transmis românilor să continue să creadă în potenţialul ţării și a evidenţiat importanţa viitorului copiilor.

Nicușor Dan, de Ziua Națională

„În primul rând, e o zi de sărbătoare azi, deci, la mulţi ani tuturor românilor, îi invit să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial şi pe cei de aici, şi pe cei din diaspora, şi, dincolo de asta, am fost impresionat, ca şi anii trecuţi, de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii ţin la ţară”, a declarat Nicuşor Dan, după întâlnirea cu cetăţenii.

Preşedintele a povestit că mulţi dintre românii prezenţi i-au transmis urări de „La mulţi ani”, iar alţii i-au amintit să acorde atenţie specială viitorului copiilor:

„Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important”, a afirmat el.

Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

Despre mesajul lui Trump

În privinţa relaţiilor internaţionale, Nicuşor Dan a comentat şi mesajul transmis de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, cu prilejul Zilei Naţionale: „Relaţia cu Statele Unite este o relaţie trainică, consolidată pe multe paliere şi e un gest firesc”, a spus el.

parada 1 Decembrie 8

parada 1 Decembrie. Sursa foto: INQUAM

Întrebat despre lipsa unui ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, preşedintele a subliniat că Radu Miruţă, ministrul Economiei, asigură interimatul portofoliului: „Domnul Miruţ este ministru interimar. Haideţi să nu stricăm sărbătoarea naţională”, a menţionat Nicuşor Dan.

Politicieni prezenți la parada de 1 decembrie

Preşedintele Nicuşor Dan a venit la paradă alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

La eveniment au fost prezenți și premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu, Radu Marinescu, Alexandru Nazare - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Tiraspolul declară scrutinul valabil cu 26% prezență, cea mai slabă participare din istorie. Experții: Un teatru de p...
14:43 - Susținătorii lui Georgescu și Simion, huiduieli pentru Bolojan la Alba Iulia
14:37 - Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țară
14:31 - Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
14:26 - Fifor acuză USR că sacrifică interesul României pentru „jocuri mici de gașcă”
14:16 - Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale