Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țară

Preşedintele Nicuşor Dan a participat luni la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Triumf, unde a stat aproape două ore în mijlocul mulţimii. În cadrul evenimentului, şeful statului le-a transmis românilor să continue să creadă în potenţialul ţării și a evidenţiat importanţa viitorului copiilor.

„În primul rând, e o zi de sărbătoare azi, deci, la mulţi ani tuturor românilor, îi invit să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial şi pe cei de aici, şi pe cei din diaspora, şi, dincolo de asta, am fost impresionat, ca şi anii trecuţi, de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii ţin la ţară”, a declarat Nicuşor Dan, după întâlnirea cu cetăţenii.

Preşedintele a povestit că mulţi dintre românii prezenţi i-au transmis urări de „La mulţi ani”, iar alţii i-au amintit să acorde atenţie specială viitorului copiilor:

În privinţa relaţiilor internaţionale, Nicuşor Dan a comentat şi mesajul transmis de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, cu prilejul Zilei Naţionale: „Relaţia cu Statele Unite este o relaţie trainică, consolidată pe multe paliere şi e un gest firesc”, a spus el.

Întrebat despre lipsa unui ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, preşedintele a subliniat că Radu Miruţă, ministrul Economiei, asigură interimatul portofoliului: „Domnul Miruţ este ministru interimar. Haideţi să nu stricăm sărbătoarea naţională”, a menţionat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a venit la paradă alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

La eveniment au fost prezenți și premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu, Radu Marinescu, Alexandru Nazare - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.