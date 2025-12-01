Parada de Ziua Națională. Mii de militari defilează în Capitală de 1 Decembrie

Capitala se pregăteşte pentru cea mai așteptată paradă militară. Aproape 3.000 de militari vor defila luni pe sub Arcul de Triumf, în timpul ceremoniei dedicate Zilei Naţionale. La eveniment sunt aşteptaţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, oficialităţi şi reprezentanţi ai corpului diplomatic. Premierul va participa ulterior şi la manifestările de la Alba Iulia.

Programul oficial începe la ora 9.00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, unde va avea loc o ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane, în memoria eroilor care au murit pentru împlinirea idealurilor naţionale.

Parada Militară Naţională este programată pentru ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf. Pe sub Arcul de Triumf vor trece 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Aceştia vor fi însoţiţi de 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static, şi de 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila şi 240 de militari din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA şi din statele aliate prezente în structurile NATO din România.

După ceremonie, vizitatorii vor putea vedea expoziţia de tehnică militară din zona Arcului de Triumf, deschisă până la ora 14.30.

Seara, începând cu ora 19.00, militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” vor susţine tradiţionala retragere cu torţe, pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional – sediul brigăzii.

În oraşul Marii Uniri, programul începe la ora 13.15, cu o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul „Marii Uniri”. De la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 va avea loc o amplă paradă militară, la care vor participa peste 1.000 de militari şi specialişti din structurile MApN şi MAI, dar şi reprezentanţi ai Muzeului Naţional al Unirii, Crucii Roşii, asociaţiilor de veterani şi grupurilor de reconstituire istorică. Din dispozitiv vor face parte şi militari polonezi din structurile Brigăzii Multinaţionale Sud-Est.

În toată ţara, instituţiile militare vor arbora drapelul naţional, iar navele militare vor ridica Marele Pavoaz. Militarii aflaţi în misiuni externe vor marca la rândul lor Ziua Naţională prin ceremonii organizate în teatrele de operaţii.