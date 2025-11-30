Spitalele de urgenţă din Capitală care asigură garda de 1 Decembrie

De 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, bucureştenii vor avea acces la asistenţă medicală de urgenţă asigurată de nouă spitale pentru adulţi şi copii, precum şi de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti (DSP).

-Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – 021/599.23.00

-Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – 021.318.05.23 / 021.601.24.00

-Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” – 021/255.40.99

-Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” – 021/334.51.90

-Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” – 021/334.30.25

-Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – 021/224.09.47

-Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – 021/319.27.51

-Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 021/316.93.66

-Spitalul Clinic de Urgenţă Copii „M.S. Curie” – 021/460.30.26

DSP a anunțat că Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov va lucra cu program normal, precizând că, în această perioadă, echipele medicale „vor asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală”.

Pentru orice urgenţă, apelurile populaţiei vor fi direcţionate prin numărul unic 112, iar Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va avea un serviciu de gardă permanent, disponibil la numerele 0747.165.471 şi 0722.659.492.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate Zilei Naţionale, precizând că operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor.

''Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor'', a transmis MAI într-o postare pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor MAI, acest lucru este important pentru protejarea spaţiului aerian şi evitarea incidentelor, pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale, fără interferenţe şi pentru a preveni eventuale sancţiuni sau consecinţe neplăcute pentru operatori.