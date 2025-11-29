Programul complet al slujbelor de Sfântul Andrei și Ziua României la Catedrala Națională

La Catedrala Națională vor fi ținute slujbe speciale cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și a Zilei Naționale a României. Accesul credincioșilor va fi liber, în limita locurilor disponibile.

Duminică, 30 noiembrie, începând cu ora 7:00 și până la ora 10:00, vor fi oficiate slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor. De la ora 10:00 și până la ora 13:00 va avea loc Sfânta Liturghie arhierească.

Toate slujbele se vor desfășura în interiorul Catedralei Naționale, iar locurile pe scaune vor fi ocupate în ordinea sosirii credincioșilor. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinare în pridvorul deschis al catedralei, unde se află și icoana în mozaic a Sfântului Andrei. Acestea vor rămâne la dispoziția pelerinilor între orele 7:00 și 19:00.

Luni, 1 decembrie, începând cu ora 12:00, în interiorul Catedralei Naționale va avea loc slujba de Te Deum, oficiată de PS Paisie Sinaitul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11:00, locurile fiind ocupate tot în ordinea sosirii.

Slujba de Te Deum este oficiată în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, dar și pentru cinstirea eroilor care au realizat Marea Unire din 1918. Această ceremonie se desfășoară simultan în toate catedralele eparhiale, lăcașurile parohiale și mănăstirești din țară și de peste hotare. După încheierea slujbei, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

În data de 2 decembrie, catedrala va fi deschisă pentru vizitare între orele 11.00-19:00. În perioada 3 - 23 decembrie, lăcașul de cult va fi închis pentru continuarea lucrărilor interioare.

Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost edificată pentru a cinsti memoria eroilor români.