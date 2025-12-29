A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu. A fost singura persoană decorată de Nicușor Dan pe 1 Decembrie 2025

Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu a murit pe 29 decembrie, la vârsta de 107 ani. Moartea sa survine la doar câteva săptămâni după momentul în care a devenit singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan pe 1 Decembrie, gest ce a generat reacții puternice și dispute legate de rolul Armatei Române în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pe 1 decembrie 2025, șeful statului i-a acordat Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, subliniind caracterul simbolic al gestului, dedicat întregii generații de militari care au luptat în război.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară”, a scris Nicușor Dan, insistând asupra ideii de recunoaștere și omagiu.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării, veteranul a fost încorporat în 1939 la Regimentul 89 Infanterie Brașov. A luptat în 1941 în Basarabia, a ajuns în 1942 pe frontul de la Cotul Donului, iar în 1944 a participat la luptele din Moldova. În 1945 a fost lăsat la vatră.

După anunțul decorării, numeroase voci publice au contestat decizia președintelui. Discuțiile au vizat faptul că unitățile în care a servit Ion Vasile Banu au făcut parte din campania din 1941, perioadă asociată crimelor de război ale regimului Antonescu, inclusiv masacrele de la Iași și Odesa. Acesta nu a fost acuzat direct de fapte penale, însă s-a ridicat problema dacă este potrivită onorarea unui militar care a făcut parte dintr-o armată aflată atunci alături de Germania nazistă.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a publicat documente din arhive privind Regimentul 89 Infanterie, arătând că unitatea a trecut prin Iași în iunie 1941 și a fost menționată în relatări scrise în limbaj antisemit, în zilele în care mii de evrei au fost uciși.

În ceea ce privește Odesa, istoricii amintesc represaliile ordonate în octombrie 1941, când Armata Română a ucis zeci de mii de civili evrei, fapte analizate pe larg de cercetători și lucrări de specialitate.

Ion Vasile Banu a murit pe 29 decembrie, la 107 ani, după ce numele său devenise subiectul unei ample discuții publice. Nepoata lui a anunțat decesul pe Facebook.

Pentru unii, decorarea a reprezentat un gest de respect pentru un veteran care a atins o vârstă remarcabilă. Pentru alții, decizia a redeschis un capitol dureros din istoria României.

Colonelul în rezervă a fost singura persoană decorată pe 1 Decembrie 2025. A servit între 1939 și 1945, iar la finalul vieții sale s-a aflat în centrul uneia dintre cele mai delicate dezbateri despre memorie, responsabilitate și raportarea la trecut.