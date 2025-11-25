Program special la Catedrala Națională. Slujbe dedicate Sfântului Andrei și Zilei Naționale

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a anunțat programul complet al slujbelor din 30 noiembrie și 1 decembrie 2025, care se vor ține la Catedrala Națională. prilejuite de celebrarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, precum și de marcarea Zilei Naționale. Credincioșii vor avea acces liber la toate slujbele, iar rânduiala liturgică se va desfășura atât în interiorul lăcașului, cât și în pridvorul deschis, unde vor fi expuse moaștele Sfântului Andrei.

Pe 30 noiembrie 2025, Catedrala Națională va începe să primească credincioși încă de la ora 7.00. În prima parte a dimineții, până la ora 10.00, vor fi oficiate Miezonoptica, Utrenia și Ceasurile, urmate, între 10.00 și 13.00, de Sfânta Liturghie arhierească. Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii.

Tot de la ora 7.00, racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei va fi așezată spre închinare în pridvorul deschis al Catedralei, în apropierea icoanei în mozaic a Apostolului. Credincioșii vor putea veni la raclă până la ora 19.00, moment în care aceasta va fi readusă în interior.

Pe 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României, programul liturgic va continua cu slujba de Tedeum, adică de mulțumire, programată la ora 12.00. Aceasta va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, alături de un sobor de preoți și diaconi. Accesul în Catedrală va fi permis de la ora 11.00, iar credincioșii vor putea participa în limita locurilor disponibile, ocupate tot în ordinea sosirii.

După finalizarea slujbei, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

Reprezentanții Catedralei Naționale reamintesc că, în data de 2 decembrie 2025, lăcașul va putea fi vizitat între orele 11.00 și 19.00. Ulterior, în perioada 3–23 decembrie 2025, Catedrala va fi închisă publicului pentru continuarea lucrărilor la interior.