Catedrala Națională, deschisă de sărbători: Programul slujbelor

Catedrala Națională va putea fi vizitată de credincioși și turiști în perioada sărbătorilor de iarnă, într-un interval limitat, stabilit între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, a anunțat Patriarhia Română. În aceste zile, lăcașul de cult va fi deschis zilnic între orele 09:00 și 17:00, exclusiv pentru acces public și pelerinaj.

Decizia vine în contextul marilor sărbători creștine – Nașterea Domnului, Anul Nou și Botezul Domnului – perioadă în care se așteaptă un număr mare de vizitatori din întreaga țară, dar și din afara României.

Reprezentanții Patriarhiei precizează că deschiderea temporară a Catedralei Naționale oferă posibilitatea credincioșilor de a se reculege și de a vizita unul dintre cele mai importante edificii religioase ale României.

Accesul în Catedrală va fi permis doar pentru vizitare și închinare, nu și pentru desfășurarea slujbelor religioase. Ceremoniile liturgice vor continua să fie oficiate, ca și până acum, în Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Patriarhiei, precum și în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Potrivit anunțului oficial, începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă din nou publicului, pentru reluarea lucrărilor de amenajare și finisare a interiorului. Aceste intervenții sunt parte a procesului amplu de finalizare a construcției, care continuă etapizat.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii de amploare, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au participat zeci de ierarhi, preoți și diaconi, alături de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării.

Inaugurarea a reunit și numeroase personalități publice, reprezentanți ai autorităților statului, ai Casei Regale și ai vieții politice, marcând importanța națională a edificiului. Proiectul Catedralei Naționale, demarat în urmă cu aproximativ 15 ani, este considerat una dintre cele mai mari construcții religioase din Europa.

Valoarea investiției depășește 200 de milioane de euro, fondurile provenind din donații ale credincioșilor, contribuții ale Patriarhiei Române și alocări din bugetul public. Pentru susținătorii proiectului, Catedrala Națională reprezintă un simbol al unității și al memoriei colective, dedicat celor care au contribuit de-a lungul istoriei la apărarea și afirmarea identității naționale.