Sfântul Sinod al BOR a stabilit temele anului 2027 și proiectele majore pentru tineri și viața liturgică

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub conducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul întâlnirii au fost analizate mai multe teme legate de activitatea pastorală, liturgică și misionară a Bisericii.

Potrivit comunicatului Biroului de Presă al Patriarhiei Române, ierarhii au adoptat mai multe hotărâri privind proiectele viitoare ale Patriarhiei și dezvoltarea vieții religioase.

Una dintre principalele decizii adoptate a fost declararea anului 2027 drept „Anul omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii”. Totodată, același an va fi marcat ca „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007)” în Patriarhia Română.

Această decizie continuă tradiția stabilirii unor teme anuale dedicate reflecției teologice și activităților pastorale din Biserica Ortodoxă Română.

Sfântul Sinod a analizat și raportul Cancelariei Sfântului Sinod referitor la organizarea și impactul evenimentului de sfințire a picturii Catedralei Naționale, desfășurat în 26 octombrie 2025.

Documentul a vizat modul de organizare și receptarea publică a ceremoniei religioase, unul dintre cele mai importante evenimente bisericești din ultimii ani.

În cadrul ședinței au fost aprobate mai multe texte liturgice noi. Ierarhii au validat proiectul de text pentru Slujba Soborului Sfintelor Femei Românce, care se va celebra în Duminica a III-a după Paști.

De asemenea, au fost aprobate texte liturgice dedicate unor sfinte românce canonizate în iulie 2025. Acestea includ nouă slujbe, un acatist și două paraclise, precum și mai multe icoane realizate în cinstea acestor sfinte.

Printre numele menționate se află Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, Sfânta Elisabeta de la Pasărea, Sfânta Mavra de pe Ceahlău, Sfânta Blandina de la Iași, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, Sfânta Filotimia de la Râmeț, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu și Sfânta Magdalena de la Mălainița.

Sfântul Sinod a aprobat organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) 2026, eveniment care va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie 2026.

Evenimentul este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate tinerilor ortodocși și reunește participanți din mai multe țări.

Ierarhii au analizat și implementarea proiectului național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, care se desfășoară în eparhiile ortodoxe române.

Conform comunicatului Patriarhiei Române, acest program urmărește prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din zone izolate sau defavorizate, oferindu-le sprijin educațional și social.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate două apariții editoriale importante: Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, publicat în 13 volume, și Anuarul Sfântului Sinod, an X (2025).

Sinaxarul cuprinde pentru fiecare sfânt icoana, condacul, troparul și sinaxarul, fiind una dintre cele mai ample lucrări liturgice publicate în ultimii ani de Patriarhia Română.