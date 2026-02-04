Social

Patriarhia Română aniversează 101 ani. Cine sunt personalitățile care au contribuit la înființare

Comentează știrea
Patriarhia Română aniversează 101 ani. Cine sunt personalitățile care au contribuit la înființarePatriarhia Română. Sursă foto: Basilica.ro
Din cuprinsul articolului

Patriarhia Română împlinește miercuri 101 ani de la momentul înființării, actul de constituire a patriarhatului românesc fiind aprobat de Sfântul Sinod la 4 februarie 1925, potrivit basilica.ro.

Patriarhia Română aniversează 101 ani

Hotărârea Sfântului Sinod a fost transmisă Parlamentului, iar înființarea Patriarhiei Române a primit recunoaștere oficială prin vot unanim în Senat și Camera Deputaților. Ulterior, la 23 februarie 1925, legea a fost promulgată de Regele Ferdinand. Pe 12 martie 1925, Bisericile Ortodoxe surori au fost informate despre acest demers printr-o scrisoare irenică.

În luna mai a aceluiași an, scrisoarea irenică a fost înaintată Patriarhiei Constantinopolului prin Dragomir Demetrescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Recunoașterea oficială a ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie a venit prin Tomosul emis la 30 iulie 1925 de Patriarhia Constantinopolului. Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul Patriarh al României a avut loc la 1 noiembrie 1925, la Catedrala Patriarhală din București.

Schimbări la Pilonul 2 de pensii. Cu cât ar putea crește cota de contribuție
Schimbări la Pilonul 2 de pensii. Cu cât ar putea crește cota de contribuție
Tot ce știai despre bani se va schimba în următorii patru ani. E vorba despre trilioane de dolari
Tot ce știai despre bani se va schimba în următorii patru ani. E vorba despre trilioane de dolari

Noi canonizări aprobate de Sfântul Sinod

În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română a marcat un secol de patriarhat printr-o serie de manifestări speciale. În cadrul acestor evenimente, au fost canonizați 16 mărturisitori și duhovnici cu viață sfântă din secolul al XX-lea, proclamarea canonizării având loc pe 4 februarie, la Catedrala Patriarhală.

Un moment important pentru Ortodoxia românească l-a constituit sfințirea picturii Catedralei Naționale, oficiată la 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Tot în cursul anului trecut, Biserica Ortodoxă Română a aniversat și 140 de ani de la dobândirea autocefaliei.

De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, între care mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. Proclamarea canonizării acestora este programată pentru data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală.

Catedrala Națională

Catedrala Națională. Sursa foto: Basilica.ro

Ce personalități au contribuit la înființarea Patriarhiei Române

Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, în februarie 1925, a fost rezultatul unui efort convergent în care inițiativa bisericească s-a întâlnit cu susținerea politică și cu validarea canonică internațională. În centrul acestui proces s-a aflat Miron Cristea, Mitropolitul Primat al Ungrovlahiei, personalitatea care a devenit primul Patriarh al României. Deși proclamarea Patriarhiei a avut loc la 4 februarie 1925, recunoașterea deplină – din partea statului român și a Patriarhiei Ecumenice – s-a consolidat în lunile următoare, culminând cu întronizarea oficială din noiembrie. Viziunea lui Miron Cristea a pus accent pe unitatea spirituală ca fundament al unității naționale.

Inițiativa concretă a ridicării la rang patriarhal a aparținut Pimen Georgescu, Mitropolitul Moldovei, care a formulat propunerea oficială supusă Sfântului Sinod. Deși problemele de sănătate l-au împiedicat să fie prezent la ședința decisivă, documentul său – semnat de șapte ierarhi – a stabilit cadrul canonic al schimbării: Mitropolia Ungrovlahiei urma să devină Patriarhie, iar întâistătătorul ei să poarte titlul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Propunerea a fost citită, conform ordinii ierarhice, de Mitropolitul Bucovinei, consfințind consensul sinodal.

Dimensiunea juridică și documentară a actului fondator a fost asigurată de Bartolomeu Stănescu, Episcopul Râmnicului, desemnat referent al Sfântului Sinod pentru redactarea Actului de înființare a Patriarhatului Românesc. Textul proclama explicit exercitarea suveranității politice și bisericești a poporului român și recunoștea noul statut patriarhal al scaunului de la București. Tot el, alături de alți episcopi, a avut misiunea de a notifica Bisericile Ortodoxe surori, integrând Patriarhia Română în ordinea canonică a lumii ortodoxe.

Recunoașterea externă a fost garantată de Vasile al III-lea, Patriarhul Ecumenic, care a aprobat ridicarea Patriarhiei Române prin Tomosul semnat la București în septembrie 1925 și a anunțat decizia tuturor Bisericilor autocefale. În plan intern, actul a fost desăvârșit prin autoritatea statului, Regele Ferdinand I promulgând legea care transforma oficial scaunul mitropolitan în scaun patriarhal. Astfel, Patriarhia Română s-a născut la intersecția dintre voința Bisericii, legitimitatea internațională și decizia suverană a statului român.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:49 - Schimbări la Pilonul 2 de pensii. Cu cât ar putea crește cota de contribuție
18:43 - Meciul Germania – România din Rugby Europe Championship 2026 se joacă la Heidelberg după relocarea de urgență din cau...
18:38 - Închiderea centralelor pe cărbune, criticată de Bogdan Ivan. Ce efecte economice ar putea avea
18:30 - Oligarhi ruși, în dosarele Epstein. Conexiuni cu lumea afacerilor și politica internațională
18:23 - Comisia Europeană: TikTok cooperează în investigația privind alegerile din România
18:11 - Tot ce știai despre bani se va schimba în următorii patru ani. E vorba despre trilioane de dolari

HAI România!

Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!

Proiecte speciale