Proclamarea generală a canonizării celor 16 femei românce care au dus o viață sfântă. Programul slujbelor din Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română (BOR) se pregătește pentru un eveniment deosebit: proclamarea generală a canonizării a 16 femei românce care au dus o viață sfântă. Potrivit anunțului făcut de Patriarhia Română, slujbele vor avea loc la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” în perioada 5-6 februarie 2026.

Joi, 5 februarie, începând cu ora 17.00, după încheierea Vecerniei, va fi săvârșită ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce. Printre ele se numără mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare ale credinței.

Vineri, 6 februarie, programul liturgic va începe la ora 7.45, cu procesiunea sfintelor moaște aduse din mai multe locașuri sacre, printre care Catedrala Patriarhală și Reședința Patriarhală. Moaștele vor fi așezate în Baldachinul Sfinților, pentru a permite pelerinilor să se închine.

„În ziua de vineri, 6 februarie 2026, programul va începe la ora 7.45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală – ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina –, precum și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală, pentru a fi așezate în Baldachinul Sfinților, spre a facilita accesul pelerinilor la închinare”, arată Patriarhia.

Între orele 8.30 și 12.30 va avea loc Sfânta Liturghie, săvârșită de Patriarhul Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La final, va avea loc ceremonia oficială de proclamare a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă.

„Spre final, înainte de încheierea Sfintei Liturghii, va avea loc solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod”, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Acest eveniment marchează un moment important pentru Biserica Ortodoxă Română și le oferă credincioșilor ocazia să se închine sfintelor moaște și să cinstească viețile femeilor care au trăit în credință și rugăciune.