Mesaj public al BOR împotriva urii și intoleranței. Patriarhul Daniel: „Orice formă de ură este contrară mesajului Evangheliei”

Biserica Ortodoxă Română transmite un mesaj public de respingere a antisemitismului și xenofobiei, subliniind că discursurile de ură, discriminarea și intoleranța nu pot fi acceptate din perspectivă creștină, potrivit unui comunicat difuzat de agenția de presă a BOR, Basilica.ro.

Patriarhul Daniel arată că Biserica Ortodoxă Română respinge ferm manifestările antisemite și xenofobe apărute în spațiul public și reafirmă importanța păcii sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii bazate pe respect și solidaritate.

„Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română consideră faptul că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine”, a spus patriarhul Daniel.

Mesajul a fost transmis cu ocazia unei reuniuni de lucru organizate între reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute și specialiști ai Guvernul României, întâlnire dedicată identificării soluțiilor pentru combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță din societate.

Liderul spiritual al ortodocșilor români a apreciat organizarea acestei întâlniri, considerând că dialogul între stat și comunitățile religioase este esențial pentru înțelegerea provocărilor actuale și pentru găsirea unor modalități concrete de implicare.

„Am primit cu bucurie vestea organizării întâlnirii de lucru (…) cu scopul facilitării unui dialog constructiv, axat pe identificarea bunelor practici, a provocărilor existente și a modalităților concrete prin care comunitățile religioase din țara noastră pot contribui în mod concret la prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță”, crede patriarhul.

Patriarhul Daniel a subliniat că implicarea cultelor este necesară pentru menținerea echilibrului social, întrucât acestea pot avea o contribuție semnificativă în limitarea radicalizării și a intoleranței.

„Această reuniune evidențiază importanța conlucrării responsabile dintre instituțiile statului și cultele religioase din România în protejarea și promovarea respectului față de demnitatea fiecărei persoane umane, indiferent de apartenența religioasă sau etnică a acesteia”, se mai spune în mesajul patriarhal.