Mesajul „Marș la Moscova”, scris pe ziduri în timpul protestului AUR. Ce s-a întâmplat ulterior

În timpul protestului organizat joi seară de AUR, în Piața Universității, pe fațadele mai multor clădiri din centrul Capitalei a fost proiectat mesajul „Marș la Moscova!”, folosind un dispozitiv cu laser, potrivit imaginilor de pe Facebook. Incidentul a creat tensiuni în rândul participanților și a determinat intervenția jandarmilor, care au acționat pentru a preveni izbucnirea unui conflict.

Potrivit imaginilor devenite virale online, mesajul a fost afișat de un motociclist aflat în apropierea manifestanților. Mai mulți participanți la protest au observat proiecția și au reacționat imediat, încercând să se apropie de bărbatul care folosea laserul. Forțele de ordine au intervenit prompt, blocând deplasarea protestatarilor și formând un cordon de siguranță pentru a evita o confruntare directă.

Jandarmii l-au legitimat pe motociclist și i-au solicitat să părăsească zona Pieței Universității. Acesta s-a conformat indicațiilor, iar situația a fost detensionată fără incidente violente. Reprezentanții forțelor de ordine au precizat că intervenția a avut un caracter strict preventiv, scopul fiind menținerea ordinii publice în contextul unei manifestații deja sensibile.

Momentul a fost filmat de mai multe persoane aflate la fața locului și distribuit ulterior pe platformele de socializare, unde a generat reacții puternice și comentarii polarizate. La scurt timp după apariția imaginilor, persoanele care au revendicat inițiativa proiectării mesajului au publicat o poziție oficială, explicând motivele gestului.

În mesajul transmis online, inițiatorii acțiunii au spus că demersul lor nu a fost îndreptat împotriva protestatarilor de rând, ci împotriva liderilor politici care, în opinia lor, instrumentalizează nemulțumirile unor cetățeni. Aceștia au acuzat conducerea AUR că ar manipula oameni cu probleme reale, folosindu-i ca masă de manevră într-un joc politic fără soluții concrete.

Autorii mesajului au mai spus că adevăratul patriotism nu presupune atacarea României sau izolarea ei, ci respectul față de valorile democratice și față de parcursul european al statului român. Ei susțin că iubirea de țară nu poate fi confundată cu radicalismul sau cu discursurile care cultivă resentimente istorice.

În același context, inițiatorii fac trimitere la mesajele și pancartele afișate în timpul protestului, inclusiv la cele critice față de legea care înăsprește pedepsele pentru promovarea fascismului, legionarismului, rasismului și xenofobiei. Aceștia consideră că relativizarea unor episoade istorice violente reprezintă un pericol pentru societate și pentru coeziunea socială.

Ei au mai spus că religia nu ar trebui transformată în instrument politic și că respectul pentru cetățeni trebuie să fie garantat indiferent de etnie, credință sau orientare. Sunt condamnate explicit mișcările extremiste din istoria României, descrise drept incompatibile cu interesul național și cu valorile europene.

Mesajul proiectat în Piața Universității a fost interpretat diferit în spațiul public. Unii l-au considerat un semnal de alarmă față de posibile derapaje ideologice, în timp ce alții au catalogat gestul drept o provocare menită să inflameze spiritele într-un context deja tensionat. Alții au spus că cei care au avut curajul să facă acest lucru sunt niște eroi.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat aplicarea unor sancțiuni în legătură cu incidentul, precizând că situația a fost gestionată fără violență.