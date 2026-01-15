Originea Marelui Poet Național și „seva” universalității sale

Mihai Eminescu este caracterizat ca „poetul nepereche”, „poetul național și universal”. Dar oare de unde vine „seva” univesalității sale?

Mihai Eminescu a fost fiul unui căminar și al unei fiice de stolnic. Erau ranguri boierești importante. Gheorghe Eminovici (1812-1884) și Raluca Jurașcu (1816-1876) se numeau părinții lui Eminescu. Despre Gheorghe Eminovici se consideră că avea origini bănățene, așa cum vom vedea mai jos, Mama Ralucăi, Paraschiva era fiica unui refugiat politic din Rusia, Alexa Potlov (cazac sau muscal), căruia i se spunea Donțu. El formase un cuplu nerecunoscut prin căsătorie cu o fată de răzeș, Catrina.

Catrina era mama Paraschivei, iar Paraschiva era mama Ralucăi, mama lui Eminescu. Paraschiva, mama Ralucăi s-a căsătorit cu stolnicul Vasile Jurașcu, tatăl Ralucăi. Raluca a fost mama a 11 copii din care 6 au decedat în timpul vieții sale. Mihai Eminescu a fost al șaptelea copil al familiei Raluca Jurașcu-Gheorghe Eminovici.

Practic, Eminescu era bănățean-ardelean-bucovinean după tată. Străbunicul matern al lui Eminescu era rus sau cazac iar străbunica maternă era fiică de răzeși moldoveni.

Există indicii că în Banat, cucerit de la otomani, de către habsburgi în 1718 (otomanii l-au ocupat în 1526), exista funcția de imin/emin, un fel de responsabil cu ordinea publică. El purta papuci numiți „iminei” după care, de regulă, era recunoscut.

Funcția fiind destul de puțin atractivă a ajuns să fie ocupată și de creștini. Așa se face că într-un timp, urmașii unui astfel de „emin/imin” au ajuns să folosească numele ca patronim. Cum în vremea ocupației habsburgice, la început, românii ortodocși ascultau de Mitropolitul sârb de Karlowitz, iar româna nu se folosea liturgic, numele de familie erau „serbizate”, deci descendenții lui Emin/Imin au devenit Eminovici/Iminovici.

Despre tatăl lui Eminescu, Gheorghe Eminovici, se știe că avea origini bucovinene. Dar înainte de 1804, nu era niciun Eminovici/Iminovici în Bucovina. Acesta era semnul că acești purtători ai numelui respectiv veniseră de undeva. În jurul anului 1735, purtărori ai acestui nume sunt atestați la Blaj. Așadar, bănățenii purtători ai numeleui Eminovici/Iminovici, pe considerente religioase (sunt atestați preoți cu acest nume) ajung la Blaj, citadela românismului ardelean. După ce Bucovina la 1775, a fost ocupată de austrieci, mulți români au ajuns acolo, pentru că regimul era mai blând pentru români, decât în Ardeal.

În 25 februarie 1866, un tânăr de 16 ani, „Mihail Eminoviciu” publica poezia „De-aș avea”, în revista „Familia” a lui Iosif Vulcan din Pesta. Iosif Vulcan a decis ca numele poetului român să fie românizat și așa s-a născut numele Mihai Eminescu.