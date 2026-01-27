EVZ Special

Evenimentul Istoric - decembrie 2025 - detalii incendiare din culisele dezertării Principelui Moștenitor Carol în 1918!

Evenimentul Istoric - decembrie 2025 - detalii incendiare din culisele dezertării Principelui Moștenitor Carol în 1918!
S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Carol

O dezertare „în tratație de amor”

La sfârșitul lunii august 1918, Principele Moștenitor Carol a părăsit unitatea sa de trupe de munte de la Târgu Neamț și a fugit la Odessa, unde s-a căsătorit cu Ioana Maria (Zizi) Lambrino. Acest gest a reprezentat o încălcare gravă a Statutului Casei Regale, care interzicea căsătoria prințului moștenitor cu o femeie de rând.

Regele Ferdinand a dorit „umflarea” moștenitorului său pentru a fi readus în țară! Regina Maria își roagă amantul!

Fapta era gravă, el putea fi deferit curții marțiale pentru dezertare la inamic. Ferdinand i-a cerut, în septembrie 1918, colonelului Boyle, să îl convingă pe prinț sau să folosească forța pentru a-l repatria.

Regina Maria era în stare de șoc. Își roagă soțul, pe Ferdinand, să apeleze la amantul ei, colonelul canadian Joseph Boyle, pentru a-l aduce pe Carol acasă, acesta răspunzând sec că ori era primit acasă cu soția, ori pleca în Franța.

Carol își face în continuare de cap! Nu i-a „priit” arestul de 75 zile!

Alexandru Marghiloman a cerut ritos regelui să îl scoată din linia de succesiune pe Carol și să îl numească moștenitor pe fratele său, Nicolae. Evident, regele și regina au căutat o soluție care să le salveze onoarea, dar și fiul năstrușnic. Carol a fost adus forțat acasă și a fost arestat 75 de zile.

În 8 ianuarie 1919, se anulează căsătoria cu Zizi Lambrino de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Carol a fost trimis în Ardeal, pentru viitoarea ofensivă din Ungaria, dar și acolo s-a comportat nedemn: a trimis o scrisoare de abdicare, s-a împușcat în picior și a amenințat că se va sinucide.

