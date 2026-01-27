Evenimentul Istoric - decembrie 2025 - detalii incendiare din culisele dezertării Principelui Moștenitor Carol în 1918!

La sfârșitul lunii august 1918, Principele Moștenitor Carol a părăsit unitatea sa de trupe de munte de la Târgu Neamț și a fugit la Odessa, unde s-a căsătorit cu Ioana Maria (Zizi) Lambrino. Acest gest a reprezentat o încălcare gravă a Statutului Casei Regale, care interzicea căsătoria prințului moștenitor cu o femeie de rând.

Fapta era gravă, el putea fi deferit curții marțiale pentru dezertare la inamic. Ferdinand i-a cerut, în septembrie 1918, colonelului Boyle, să îl convingă pe prinț sau să folosească forța pentru a-l repatria.

Regina Maria era în stare de șoc. Își roagă soțul, pe Ferdinand, să apeleze la amantul ei, colonelul canadian Joseph Boyle, pentru a-l aduce pe Carol acasă, acesta răspunzând sec că ori era primit acasă cu soția, ori pleca în Franța.

Alexandru Marghiloman a cerut ritos regelui să îl scoată din linia de succesiune pe Carol și să îl numească moștenitor pe fratele său, Nicolae. Evident, regele și regina au căutat o soluție care să le salveze onoarea, dar și fiul năstrușnic. Carol a fost adus forțat acasă și a fost arestat 75 de zile.

În 8 ianuarie 1919, se anulează căsătoria cu Zizi Lambrino de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Carol a fost trimis în Ardeal, pentru viitoarea ofensivă din Ungaria, dar și acolo s-a comportat nedemn: a trimis o scrisoare de abdicare, s-a împușcat în picior și a amenințat că se va sinucide.