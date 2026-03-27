Prima Constituție a României Mari a deschis perspectiva prăbușirii țării dar a oferit și „portița” de salvare
- Florian Olteanu
- 27 martie 2026, 15:12
Actul de căpătâi al României Mari, Constituția din 1923 a avut suficiente limite, dar și o calitate. Constituția din 1923 a fost considerată pe bună dreptate un apogeu al unui sistem politic. Dar, evident, sistemul respectiv nu a fost perfect.
Realizată „pe repede înainte”, votată „pe ușa din dos”. Senatul a votat pe 27 martie 1923
România avea la debutul lui 1923, Constituția din 1866. Ea trebuia să fie înlocuită de un act care să contribui la unificarea internă. necesară după Marea Unire. Constituția din 1923 s-a născut în prima lună a anului, mai exact prin depunerea la Adunarea Deputaților și la Senat a proiectului constituțional. Acesta era opera Marii Comisiuni Constituționale.
Constituția din 1923 nu l-a împiedicat pe Carol Caraiman să devină Carol II....
Ionel Brătianu avea ascendent asupra Regelui Ferdinand și asupra Reginei Maria. Amantul ei, Barbu Știrbei era fratele soției lui Ionel Brătianu! Era „curat constituțional” că niciodată Ferdinand nu l-ar fi revocat pe Ionel Brătianu. De asta, Iuliu Maniu și Nicolae Iorga spuneau că „dinastia de la Florica” era aceea care conducea și nu regele!
După moartea Regelui Ferdinand, Regența n-a putut limita întoarcerea fostului principe Carol, care fusese expulzat în 1926. În 1930, el i-a cerult șefului Guvernului Iuliu Maniu să intre în Regență. Iuliu Maniu a acceptat apoi Carol a forțat nota, anulând Constituția și Regența, devenind Rege la 8 iunie 1930.
...dar a permis destituirea și arestarea lui Ion Antonescu
Constituția prevedea în articolul 88 că Regele „revocă și numește miniștrii săi”. Articolul 93 stipulează că șeful Guvernlui „este însărcinat de rege” ca să formeze Guvernul. Coroborând cele două articole se arată clar că și Prim-ministrul putea fi revocat de rege. Să nu uităm că Ion Antonescu era în 23 august 1944 un șef al Guvernului cu puteri sporite. Regele Mihai și Ion Antonescu aboliseră Constituția din 1938 și o repuseseră parțial în vigoare pe cea din 1923.
Regele, cap al oștirii, îl putea revoca pe Antonescu. Așadar, constituțional vorbind, regele și-a demis șeful Guvernului. A fost nevoie de arestarea acestuia, dar termenul de lovitură de palat nu se potrivește întru totul. Asta pemtru că mișcarea Regelui, în acord secret cu partidele interzise de Antonescu a fost constituțională.
