Catedrala Națională se redeschide de sărbători. Care este programul de vizitare 

Patriarhia Română a anunțat că, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic pentru vizitatori, între orele 09:00 și 17:00.

„Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, a anunțat Patriarhia.

În perioada menționată, Catedrala Națională va fi deschisă exclusiv pentru vizitare, fără să fie oficiate slujbe religioase. Acestea vor avea loc în continuare la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Patriarhiei, precum și la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi din nou închisă, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Anterior, Catedrala a fost deschisă timp de 11 zile, la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, până pe 5 noiembrie, perioadă în care mii de români au stat la coadă, iar timpul de așteptare a depășit în anumite momente 8 ore. De asemenea, lăcașul a putut fi vizitat zilnic și între 6 și 14 noiembrie, în intervalul orar 11:00–19:00.

În perioada 15–29 noiembrie, Catedrala Națională a fost închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, care vizează pictura în mozaic și instalațiile.

Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului au început în decembrie 2010, după punerea pietrei de temelie în 2007, iar proiectul s-a desfășurat pe parcursul a peste zece ani, în etape succesive. Construcția a fost susținută din fonduri publice și donații private, însă cea mai mare parte a finanțării a provenit de la stat și autoritățile locale, costul total estimat al ansamblului fiind de aproximativ 270 de milioane de euro.

Catedrala a fost inaugurată parțial în 2018, printr-o slujbă de sfințire organizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în timp ce lucrările de finisare au continuat. Inaugurarea completă a avut loc în 2025, după finalizarea picturii în mozaic și a principalelor elemente interioare.