Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Evenimentul Zilei vă prezintă partea a doua din mărturia cinematografică unică despre Revoluția din 1989. Unii au căutat moartea pentru a-și găsi învierea, alții au căutat puterea. Episodul începe abrupt cu infernul nopții de 21 decembrie. Prin imaginile unice filmate chiar de Adrian Sârbu la Baricadă, retrăim momentele dramatice în care tinerii au înfruntat tancurile cu piepturile goale, strigând „Vom muri și vom fi liberi”.

Va fi analizat „miracolul” dimineții de 22 decembrie, fraternizarea armatei cu poporul și fuga dictatorului, dar vor fi ridicate și întrebări incomode despre ce a urmat. Cum s-a umplut vidul de putere? A fost Ion Iliescu „salvatorul așteptat” sau beneficiarul unei lovituri de stat mascate? O dezbatere onestă despre eroi, oportuniști și prețul sângeros plătit pentru libertate.

Material preluat cu acordul Aleph News, prin amabilitatea lui Adrian Sârbu. Imagini document de la Baricada de la Intercontinental. Dimineața victoriei și fuga cu elicopterul. Rolul armatei: de la represiune la fraternizare. Apariția lui Ion Iliescu și formarea noii puteri la Televiziune și CC.