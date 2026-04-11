Sfânta Lumină a ajuns în România, pe Aeroportul Otopeni, și va fi oferită credincioșilor din toate parohiile

Sfânta Lumină. Sursa foto: captură video
Sfânta Lumină a fost adusă în România de la Ierusalim în Sâmbăta Mare 2026 și va fi distribuită în toate bisericile din țară, conform Patriarhiei Române.

Sfânta Lumină a fost adusă în România de la Ierusalim și a ajuns mai întâi la București

Sfânta Lumină a fost adusă în România în seara de sâmbătă, direct de la Ierusalim, și va fi oferită credincioșilor în Noaptea de Înviere. Lumina a fost adusă de arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Aceasta a ajuns pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde a fost preluată de reprezentanții eparhiilor din întreaga țară.

Lumina Sfântă. Sursă foto: Basilica.ro

Sfânta Lumină va fi dusă la Catedrala Patriarhală

După sosirea în Capitală, Sfânta Lumină va fi dusă la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, iar Patriarhul Daniel va participa la ceremonia oficială de primire.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte în România a fost instituită în anul 2009 de Patriarhul Daniel. De atunci, momentul a devenit unul dintre reperele centrale ale sărbătorii pascale pentru credincioșii ortodocși.

Sfânta Lumină este distribuită rapid în România pentru slujba de Înviere

După ceremonia de la București, Sfânta Lumină este transmisă către toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române. Prin intermediul protopopiatelor, aceasta ajunge în fiecare parohie, astfel încât credincioșii să o poată primi în noaptea de Paște.

Distribuirea se face într-un interval scurt de timp, pentru ca lumina să fie prezentă în toate bisericile la momentul slujbei de Înviere.

Ritualul de la Sfântul Mormânt este considerat unul dintre cele mai importante evenimente religioase

Evenimentul de la Ierusalim are loc anual în Sâmbăta Mare, la Sfântul Mormânt, în timpul Vecerniei Mari, între orele 12:30 și 14:30.

Înainte de ceremonie, încăperea este verificată riguros încă din Vinerea Mare de reprezentanți civili, pentru a exclude existența unei surse de foc. De obicei, la această verificare participă un arab, un turc și un oficial israelian.

În timpul ritualului, luminile sunt stinse, iar ușa este sigilată. Patriarhul Ierusalimului intră în Mormânt după ce este controlat corporal, în prezența martorilor din diferite confesiuni.

Potrivit tradiției, după rugăciune apare o lumină descrisă de martori ca un fulger sau ca un glob luminos. Aceasta aprinde vata așezată pe lespedea Sfântului Mormânt. Ulterior, Patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări și iese pentru a împărți lumina credincioșilor.

